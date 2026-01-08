GENERANDO AUDIO...

Develación de seis esculturas de mujeres ancestras. Foto: Uno Tv

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la develación de seis esculturas de mujeres ancestras en el Paseo de la Reforma, un acto que calificó como un símbolo firme contra el racismo, el clasismo y el machismo, y como un ejercicio de justicia histórica para el país.

Las esculturas representan a Tz’ak-b’u Aha, conocida como la Reina Roja; Tecuichpo-Ixcaxochitzin (Flor Blanca, Flor del Señor Moctezuma); la Señora 6 Mono, gobernante mixteca de Huachino; Xiuhtzatzin, Flor de la tierrita tolteca; Malintzin, señora de la palabra y traductora; y Eréndira, defensora purépecha. Todas ellas forman ahora parte del denominado Paseo de las Heroínas.

Un acto de justicia histórica

Durante su mensaje, la mandataria federal afirmó que la colocación de estos monumentos en uno de los corredores más emblemáticos del país no representa únicamente la instalación de nuevas esculturas, sino un reconocimiento explícito a las mujeres indígenas que, desde sus comunidades, han sostenido durante siglos la vida cultural, social y espiritual de México.

Sheinbaum subrayó que estas figuras simbolizan la grandeza de las mujeres indígenas, su sabiduría transmitida de generación en generación, su vínculo con la tierra y sus formas comunitarias de organización, valores que, dijo, forman parte esencial de la identidad nacional.

Malintzin y el cierre de una deuda histórica

La presidenta destacó la importancia de incluir a Malintzin en el Paseo de las Heroínas, al señalar que su presencia no implica abrir viejas heridas, sino cerrar una deuda histórica. Recordó que su figura fue construida durante años como símbolo de traición en un relato marcado por el racismo y el machismo, cuando en realidad utilizó su conocimiento lingüístico para sobrevivir en un contexto de violencia.

Heroínas de la historia de México. Foto: Uno Tv

Añadió que la invisibilización histórica de las mujeres, en especial de las indígenas, constituyó una forma de violencia que limitó su reconocimiento en la historia oficial y frenó procesos de transformación social.

Reconocimiento institucional y cultural

Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Claudia Olivia Morales Reza, reconoció la iniciativa impulsada por Sheinbaum desde su etapa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la cual, dijo, devuelve el lugar que siempre correspondió a estas seis mujeres en el espacio público.

En tanto, la actriz y promotora cultural Jesusa Rodríguez llamó a impulsar una ciencia y una política cultural con perspectiva de género, al señalar que en distintos puntos del país aún existen monumentos históricos que continúan invisibilizando el papel de las mujeres.

Con esta develación, el Paseo de la Reforma incorpora nuevas figuras que buscan resignificar la memoria histórica nacional y visibilizar el legado de las mujeres ancestras en la construcción de México.

