Accidente en CDMX: tráiler se vuelca en Viaducto este 20 de febrero

Un accidente ocurrió en Viaducto durante la madrugada de este viernes 20 de febrero, ya que un tráiler se volcó en dirección a Cuernavaca a la altura de la colonia Chimalcoyoc, en la alcaldía Tlalpan, en Ciudad de México (CDMX)

De acuerdo con primeras versiones, el incidente ocurrió alrededor de las 05:30 horas. La unidad pesada transitaba por una curva del Viaducto, en la división rumbo a la carretera federal México-Cuernavaca.

Al maniobrar, el tráiler quedó volcado sobre su costado derecho, dañando el zaguán de una vivienda. El tractocamión transportaba aproximadamente 20 toneladas de abarrotes.

En consecuencia, el chofer salió de la unidad, resultando ileso, toda vez que quedo a disposición de agentes policiales.

Tras el accidente, autoridades cerraron el carril de extrema derecha del Viaducto, en dirección a Cuernavaca, por lo que se registró un congestionamiento vehicular durante la mañana de este 20 de febrero.

De igual forma, personal especializado inició maniobras para retirar el tractocamión. Los trabajos podrían durar varias horas

¿Cuáles son las alternativas viales en CDMX?

Este accidente de este 20 de febrero afecta a las y los automovilistas que conducen sobre Viaducto en dirección a las siguientes zonas y vialidades:

Carretera federal México-Cuernavaca

Autopista México-Cuernavaca

Zona Topilejo / Ajusco / Morelos

Periférico Sur (ramales)

Las personas que van rumbo Cuernavaca pueden tomar División del Norte o Eje Central en dirección a Insurgentes Sur. De igual forma, las y los conductores que van rumbo a Picacho Ajusco pueden tomar el Periférico Sur.

En cambio, se puede tomar la Calzada de Tlalpan y cruzar por el Centro, si van en dirección a la México-Cuernavaca.

