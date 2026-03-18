Reabre estación Zócalo del Metro CDMX tras modernización de accesos

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó la reapertura de la estación Zócalo-Tenochtitlán de la Línea 2, luego de concluir los trabajos de modernización que habían provocado su cierre parcial.

A través de un comunicado, las autoridades detallaron que la estación ya opera con normalidad, tras la instalación de nuevos sistemas que buscan mejorar la movilidad de los usuarios en uno de los puntos con mayor afluencia de la red.

Instalan nuevos pasillos motorizados de acceso

De acuerdo con el STC Metro, se llevó a cabo la instalación de 13 pasillos de entrada y seis de salida con tecnología motorizada de última generación.

Estos nuevos dispositivos sustituyen los torniquetes tradicionales y permiten agilizar el flujo de ingreso y egreso, especialmente en estaciones con alta demanda como Zócalo.

Buscan mejorar movilidad y accesibilidad

Los pasillos motorizados cuentan con sensores de proximidad, lo que permite la apertura automática al detectar la presencia de usuarios.

Además, en los accesos de salida, las puertas permanecen abiertas mientras exista flujo continuo, facilitando una circulación más ordenada y eficiente.

Las autoridades señalaron que este sistema también favorece a personas con discapacidad o movilidad reducida, al ofrecer un paso más amplio y accesible.

Modernización forma parte de mejoras en la red

El STC Metro indicó que estas acciones forman parte de un programa de modernización en diversas estaciones de la Ciudad de México, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.

Asimismo, los nuevos accesos están habilitados para el uso de la Tarjeta de Movilidad Integrada, su versión digital y tarjetas bancarias sin contacto.

Con la reapertura de la estación Zócalo, se restablece la operación en uno de los puntos más concurridos del sistema de transporte capitalino.

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