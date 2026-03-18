CNTE provoca caos en CDMX; instala plantón y advierte posibles acciones rumbo al Mundial 2026

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CNTE instala plantón en CDMX. Foto: Uno TV

Nuevamente, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, arribaron a la Ciudad de México (CDMX) y provocaron afectaciones en distintos puntos de la capital.

A cuatro meses de su último plantón, en noviembre pasado, los docentes marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, donde prevén permanecer durante 72 horas.

Además, Yenny López, vocera de la Sección 22 de Oaxaca, advirtió que, en caso de no ser atendidos por la presidenta, Claudia Sheinbaum, analizarán acciones como el posible boicot al Mundial de 2026.

“Y también es cierto que si no hay respuesta en este paro de 72 horas. También estaremos accionando como lo hemos dicho en diferentes espacios de la docente en el Marco del Mundial de Futbol. A más de un año de este Gobierno federal, nos vemos y disposición a la solución que incluso prometieron en campaña, por eso es necesario salir a la comunidad y a la población de la Ciudad de México. Pedimos su comprensión, no es gratuito venir a una ciudad donde desde luego sabemos que también hay carencias, pero no nos queda y no nos dejaba otra forma de luchar. Tenemos que salir a las calles y también es cierto que si no hay respuesta en este paro de 72 horas”, Yenny López, vocera Sección XXII, Oaxaca, CNTE.

Las principales demandas del magisterio disidente son:

Abrogación de la Ley del ISSSTE

Eliminación de la Reforma Educativa (impulsada en los sexenios de Peña Nieto y López Obrador)

Aumento salarial del 100% directo al sueldo base

Conato de bronca en el Zócalo

Previo a la llegada de la CNTE al Zócalo, hubo un conato de bronca contra policías de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes les impedían el acceso de la camioneta de sonido.

Como parte de sus actividades del primer día, contemplan visitas a las embajadas de Estados Unidos, Israel y Panamá.

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