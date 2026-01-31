Recuperan Refugio Franciscano en Cuajimalpa; aún sin perros

GENERANDO AUDIO...

Después de 50 días, el Refugio Franciscano recuperó este 30 de enero el predio de 16 hectáreas ubicado en Cuajimalpa, Ciudad de México, donde por más de 40 años se cuidó a perros y gatos abandonados. La diligencia fue encabezada por un representante del Poder Judicial de la CDMX y concluyó con la entrega voluntaria y pacífica del terreno.

El refugio fue desalojado el 10 de diciembre, cuando personal y activistas perdieron la posesión del lugar. Desde entonces, los animales que ahí vivían fueron retirados por autoridades capitalinas. Este jueves, a las 12:00 horas, inició el procedimiento formal para la devolución del predio, que culminó minutos después sin incidentes.

Refugio Franciscano recupera predio en Cuajimalpa tras 50 días

Durante la diligencia, el actuario tocó la puerta del inmueble sin obtener respuesta. A las 12:27 horas, una persona que se encontraba dentro abrió la reja y abandonó el lugar. De acuerdo con Fernando Pérez Correa, abogado del Refugio Franciscano, se trató de una entrega voluntaria, sin personas ni animales dentro del predio.

Al ingresar, los integrantes del refugio encontraron jaulas vacías. Desde el 5 de enero, el Gobierno de la Ciudad de México trasladó a más de 900 animales a tres puntos: un albergue en el Ajusco, el Deportivo Hermanos Galeana y la Brigada de Vigilancia Animal.

Gina Rivara, presidenta del Refugio Franciscano, expresó que la recuperación del espacio es un paso clave, aunque el sitio luce vacío tras décadas de funcionamiento. Señaló que este momento marca el inicio del proceso para lograr el regreso de los animales, “paso por paso”.

El reportero Ricardo Rivera destacó que, aunque hoy las instalaciones están desocupadas, existe la posibilidad de que los perros y gatos regresen al lugar que fue su hogar durante muchos años.

El abogado del refugio informó que mantienen diálogo y negociación con el gobierno capitalino, con una ruta trazada para que los llamados “franciscanitos” puedan volver al predio. Consideró que la vía institucional es el mejor camino para alcanzar ese objetivo.

Además, el Refugio Franciscano solicitará a las autoridades investigar el hallazgo de una fosa, donde presuntamente fueron arrojados restos de animales durante el periodo en que no tuvieron posesión del inmueble. En paralelo, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama presentó una denuncia por despojo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

