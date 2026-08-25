Requisitos y documentos para el apoyo de 4 mil pesos para jóvenes de la CDMX

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Apoyo de 4 mil pesos para jóvenes de CDMX. Foto: Cuartoscuro

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) anunciaron una nueva convocatoria de apoyo económico destinado a jóvenes indígenas, el cual será de 4 mil pesos. Conoce los requisitos y documentos necesarios para obtenerlo.

Anuncian convocatoria de apoyo económico para jóvenes indígenas en CDMX

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la CDMX publicó en sus redes sociales oficiales una nueva convocatoria de apoyo económico destinado a jóvenes indígenas.

Se trata del programa social “Tohueyimati. Orgullo Indígena 2026”, en su modalidad “Fortalecimiento de Capacidades de Personas Jóvenes Indígenas”.

Según las autoridades, la convocatoria está destinada principalmente a personas jóvenes indígenas de 18 a 29 años, residentes en las 16 alcaldías, interesadas en participar en procesos de capacitación y formación humanística e intercultural, y en recibir apoyos económicos que faciliten su acceso, permanencia y conclusión en dichos procesos.

Con el programa, entregarán apoyos económicos de 4 mil pesos por hasta cinco ministraciones mensuales a 300

jóvenes indígenas, quienes también participarán en talleres o cursos formativos, en actividades y eventos para visibilizar la diversidad cultural de la Ciudad de México, en actividades operativas y administrativas del programa social, además de otras.

¿Cuáles son los requisitos y documentos que solicitan?

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser pertenecientes a una comunidad indígena residente de la Ciudad de México

Tener entre 18 y 29 años de edad

No recibir apoyo económico en el marco de algún programa social similar, del ámbito federal o local; ni tampoco ser beneficiario de otro programa del Gobierno de la Ciudad de México

Residir en la Ciudad de México

No trabajar en alguno de los órdenes de Gobierno local o federal

Además, deberán entregar los siguientes documentos:

Solicitud de acceso: documento original disponible para consulta en https://sepi.cdmx.gob.mx/documentosdescargables/formatos (se proporcionará al momento de la entrega de documentación)

Identificación oficial vigente: copia legible y original

Clave Única de Registro de Población (CURP), en caso de que no se indique o no coincida con el de la identificación oficial vigente: copia legible

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México con vigencia no mayor a tres meses desde su expedición, en caso de que no se indique o no coincida con el de la identificación oficial vigente: copia legible y original para cotejo

¿Cómo será el proceso?

Las autoridades capitalinas explican que el trámite de acceso al programa deberá realizarlo directamente la persona interesada y que la recepción de solicitudes se realizará el día siguiente después de la publicación de la convocatoria y durante tres días naturales posteriores.

Para esto, deberán entregar la documentación solicitada en archivo impreso, en el Centro de Estudios Interculturales “Nezahualcóyotl”, ubicado en calle Nezahualcóyotl número 29, colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de las 10:00 a las 15:00 horas y de las 16:00 a 18:00 horas.

Si tienen dudas o quieren conocer más detalles, pueden consultar la convocatoria aquí.

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