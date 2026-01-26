Boom mundialista dispara rentas cerca del Estadio Azteca y lanza a estudiantes foráneos

GENERANDO AUDIO...

Alrededor del Estadio Azteca, la renta de departamentos y habitaciones para estudiantes foráneos ya representa un mercado rentable que, de acuerdo con testimonios y especialistas, se disparará durante el Mundial 2026.

Axel, estudiante originario de Michoacán, paga 5 mil pesos por una habitación ubicada a 10 minutos de su universidad; sin embargo, relata que a un amigo le advirtieron que su renta podría subir de 30 mil a 40 mil pesos por el evento.

Tras recorrer cinco colonias cercanas al coloso de Santa Úrsula, Unotv.com constató la presencia de remodelaciones, anuncios de renta y casos en los que arrendadores piden a inquilinos desalojar para ofrecer espacios a visitantes.

Una casera señaló que una habitación de 5 mil 300 pesos podría aumentar hasta 70%, llegando alrededor de 9 mil pesos durante el Mundial 2026.

Especialistas advierten que este tipo de eventos provoca picos históricos en el mercado inmobiliario, con reportes de alzas de hasta 86%, y aunque el torneo durará 39 días, el impacto podría extenderse, como ocurrió en Qatar 2022.

La experta Jennifer Ramos alertó que, sin planeación, miles de estudiantes podrían verse obligados a alejarse de sus escuelas o a pagar mucho más por un lugar donde vivir, dejando un costo social adicional en la Ciudad de México.

