Se cae el cielo en CDMX: hay alerta en todas las alcaldías por lluvia y granizo
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para las 16 alcaldías de la Ciudad de México ante la presencia y pronóstico de lluvias fuertes y caída de granizo durante la tarde de este martes 1 de septiembre.
Las precipitaciones ya se presentan en distintos puntos de la capital, por lo que las autoridades llaman a tomar precauciones, principalmente al circular por calles y avenidas.
Las 16 alcaldías de la CDMX, en Alerta Amarilla por lluvia
De acuerdo con la SGIRPC, la alerta contempla las siguientes demarcaciones:
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa de Morelos
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
- Miguel Hidalgo
- Azcapotzalco
La lluvia se presenta con fuerza en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.
Lluvia fuerte se registra en la zona centro de CDMX
Usuarios en redes sociales reportan lluvia fuerte durante la tarde de este martes en la zona centro de la Ciudad de México. El reporte coincide con el pronóstico de precipitaciones fuertes y posible caída de granizo para distintas zonas de la capital.
Intensa tormenta con granizo afecta La Marquesa, en Edomex
Una intensa tormenta acompañada de granizo se registró en la carretera México-Toluca, a la altura de La Marquesa, en el Estado de México, donde se reportaron zonas inundadas y acumulación de granizo sobre la autopista.
¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias?
Entre las recomendaciones emitidas por la SGIRPC se encuentran:
- Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior del hogar.
- Cerrar puertas y ventanas.
- No cruzar calles o avenidas donde haya corrientes de agua.
- Si sales de casa, utilizar paraguas o impermeable.
La dependencia pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones durante las lluvias, en caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al 55-5683-2222.
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