Se cae el cielo en CDMX: hay alerta en todas las alcaldías por lluvia y granizo

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Alerta Amarilla en 16 alcaldías por lluvias. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para las 16 alcaldías de la Ciudad de México ante la presencia y pronóstico de lluvias fuertes y caída de granizo durante la tarde de este martes 1 de septiembre.

Las precipitaciones ya se presentan en distintos puntos de la capital, por lo que las autoridades llaman a tomar precauciones, principalmente al circular por calles y avenidas.

⚠️🌧 Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 01/09/2026 y la madrugada del miércoles 02/09/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Mantente informado y atiende las… pic.twitter.com/W9975XQgih — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 1, 2026

Las 16 alcaldías de la CDMX, en Alerta Amarilla por lluvia

De acuerdo con la SGIRPC, la alerta contempla las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa de Morelos

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Miguel Hidalgo

Azcapotzalco

La lluvia se presenta con fuerza en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.

⚠️⛈️INTENSA TORMENTA CON GRANIZO en la México-Toluca hace unos minutos, ocasionó zonas inundadas en la autopista sobre La Marquesa y sectores cercanos, además de granizo acumulado

Video 1/sep/2026⬇️



🔴En #CDMX llueve muy fuerte en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco‼️ pic.twitter.com/N1mYhUhdpT — MeteoAlert CDMX (@Meteoalert_CDMX) September 1, 2026

Lluvia fuerte se registra en la zona centro de CDMX

Usuarios en redes sociales reportan lluvia fuerte durante la tarde de este martes en la zona centro de la Ciudad de México. El reporte coincide con el pronóstico de precipitaciones fuertes y posible caída de granizo para distintas zonas de la capital.

Intensa tormenta con granizo afecta La Marquesa, en Edomex

Una intensa tormenta acompañada de granizo se registró en la carretera México-Toluca, a la altura de La Marquesa, en el Estado de México, donde se reportaron zonas inundadas y acumulación de granizo sobre la autopista.

#Reportando 🧊 | ¿Países Bajos? ¡No! Así quedó La Marquesa, en #Ocoyoacac. ⚠️



⛈️🔴 Tras la breve pero fuerte tormenta acompañada de granizo de esta tarde, la zona lució un paisaje invernal por la acumulación de hielo sobre el paisaje.



📷: NODO Información. pic.twitter.com/bJPgzYfpfS — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 1, 2026

🚨 #Alerta | Una fuerte #granizada y #lluvia sorprendió a los habitantes, encargados de establecimientos y conductores de La Marquesa, en la #México–#Toluca, sitio que esta tarde se cubrió de una capa blanca. La circulación es complicada en ambos sentidos📢 pic.twitter.com/P1VkdnWXX4 — Conexión H (@h_conexion) September 1, 2026

¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias?

Entre las recomendaciones emitidas por la SGIRPC se encuentran:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior del hogar.

Cerrar puertas y ventanas.

No cruzar calles o avenidas donde haya corrientes de agua.

Si sales de casa, utilizar paraguas o impermeable.

La dependencia pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones durante las lluvias, en caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al 55-5683-2222.