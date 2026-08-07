Seguro de Desempleo CDMX abre registro; así puedes obtener apoyo de 3 mil 566 pesos

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Abren convocatoria del Seguro de Desempleo. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (CDMX) abrió nuevamente la convocatoria del programa Seguro de Desempleo, que ofrece un apoyo económico de 3 mil 566.22 pesos mensuales a las personas que se quedaron sin trabajo. A continuación te decimos cuándo es la fecha de inscripción y los requisitos.

¿Cuándo abren el registro al Seguro de Desempleo en la CDMX?

El registro al Seguro de Desempleo 2026 estará disponible un solo día: el martes 11 de agosto, desde las 00:00 horas y hasta las 23:59 horas. Los interesados en incorporarse al programa deberán realizar el registro en línea.

¿Qué es el Seguro de Desempleo en la CDMX?

El Seguro de Desempleo es una red de protección social para las personas desempleadas que perdieron su trabajo recientemente y viven en la Ciudad de México.

Este programa está disponible para todos los capitalinos de entre 18 y 64 años. Los desempleados sólo podrán acceder a este beneficio en dos ocasiones durante toda su vida laboral.

¿Cómo registrarse al Seguro de Desempleo en la CDMX?

Cumplir con los requisitos específicos para cada población

Generar cuenta Llave CDMX-Expediente de manera personal e intransferible en la página https://llave.cdmx.gob.mx/

Realizar el registro de solicitud a través de la Plataforma del Programa Social “Seguro de Desempleo” en el siguiente enlace: https://www.tramites.cdmx.gob.mx/desempleo/

Se deberá adjuntar la documentación necesaria de manera legible, completa y en formato PDF, JPG o PNG

Documentos necesarios para solicitar el Seguro de Desempleo en la CDMX

Credencial para votar con domicilio en la Ciudad de México

CURP

Documentación que demuestre la pérdida de empleo

Carta compromiso

Carta Bajo Protesta de decir verdad

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