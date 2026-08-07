¡No caigas! Alertan por falsas multas y adeudos en inmuebles de la CDMX

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Fraude por falsas multas en inmuebles. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) alerta por un nuevo fraude en el que delincuentes se hacen pasar por funcionarios para enviar falsas multas y recargos en el arrendamiento de inmuebles.

Alertan por falsas multas y recargos en arrendamiento de inmuebles en la CDMX

Las autoridades advierten que el fraude se realiza mediante correos electrónicos, mensajes de texto, aplicaciones de mensajería o llamadas telefónicas. Los estafadores fingen ser autoridades gubernamentales, administradores de condominios o despachos jurídicos, para exigir el pago de alguna multa o recargo.

Para darle credibilidad a su estafa utilizan documentos con apariencia oficial, incluyendo los logotipos de dependencias gubernamentales, números de expediente, sellos y firmas.

Su objetivo es obtener dinero, datos personales o información bancaria. Una vez que la víctima cae en la trampa, le exigen el pago inmediato, ejerciendo presión con amenazas de posibles recargos, procedimientos legales, embargos o incluso la cancelación del contrato de arrendamiento.

Recomendaciones para no caer en el fraude de falsas multas

Verifica con la autoridad o administración correspondiente la autenticidad de cualquier multa o adeudo

No realices pagos sin confirmar previamente la información

Desconfía de mensajes que exijan depósitos inmediatos o amenacen con sanciones

Evita ingresar a enlaces enviados por remitentes desconocidos

Reporta cualquier intento de fraude a las autoridades competentes

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