Colectivo de personas desaparecidas encabeza las movilizaciones en CDMX este 7 de agosto

GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX este 7 de agosto. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 7 de agosto de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el colectivo Luciérnagas Buscadoras.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este viernes 7 de agosto, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/5eESTfxD17 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 7, 2026

En total, están previstas:

1 marcha

10 concentraciones

2 citas agendadas

3 rodadas ciclistas

18 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marcha programada

Luciérnagas Buscadoras Ciudad de México

Hora: 18:40 horas.

18:40 horas. Salida: Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia Destino: Glorieta del Ahuehuete

Glorieta del Ahuehuete Motivo: Caminata en honor a las personas desaparecidas para visibilizar la crisis de desapariciones y exigir acciones institucionales.

Caminata en honor a las personas desaparecidas para visibilizar la crisis de desapariciones y exigir acciones institucionales. Actividad adicional: Al concluir la marcha realizarán una velada.

Al concluir la marcha realizarán una velada. Aforo estimado: 150 personas

Principales concentraciones

Durante el día se esperan las siguientes manifestaciones:

08:30 horas | Colectiva “Las Tonantzin” Juzgados Penales de la Ciudad de México, colonia Doctores Exigirán transparencia en procesos judiciales relacionados con víctimas de violencia.

09:30 horas | Sindicato Independiente del Nacional Monte de Piedad Suprema Corte de Justicia de la Nación Protestarán por la continuidad de la huelga y solicitarán una mesa de diálogo.

11:00 horas | Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir” A.C. Centro Nacional de las Artes, Coyoacán Recolección de firmas para impulsar una ley sobre asistencia médica para morir.

11:30 horas | Colectivo Aztlán Cámara de Diputados Foro sobre soberanía, paz y dignidad de los pueblos.

12:00 horas | Colectivo “Lleca Escuchando la Calle” Comisión Nacional de los Derechos Humanos Solicitan la aprobación de una Ley Integral Trans.

12:00 horas | Frente Común Lupilla Xiu Plaza Tlaxcoaque Mesa de diálogo con autoridades sobre derechos de la población trans.

14:00 horas | Colectivo “Hoy Somos Todos por Miguel” Santa María la Ribera Evento para exigir justicia por el fallecimiento de un fotoperiodista.

Durante el día | Familiares y amigos de persona extraviada Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Exigen avances en la búsqueda de un hombre desaparecido.

18:00 horas | Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Colombia Consulado General de Colombia Sentón en apoyo a la paz y la democracia en ese país.

Durante el día | Movimiento de Regeneración Sindical Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Recolección de firmas en apoyo a demandas sindicales.



Citas agendadas con autoridades

También se tienen previstas reuniones de organizaciones con dependencias del Gobierno capitalino:

09:00 horas Comunidad de Artesanos Residentes de México A.C. Dirección General de Programas de Alcaldías y Ordenamiento de la Vía Pública.

13:00 horas Frente Nacional de Asentamientos Humanos Unidos, Sierra de Santa Catarina. Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.



Rodadas ciclistas

Se desarrollarán tres recorridos recreativos que podrían generar cierres momentáneos:

06:45 horas Rancho San Juan Ixtayopan, Tláhuac, con destino al Cerro de Xico, Estado de México.

16:45 horas Salida desde Galaxi Roma hacia la zona de Chapultepec.

18:15 horas Desde San Andrés Mixquic, Tláhuac, con destino a Juchitepec, Estado de México.



Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.