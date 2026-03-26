Semovi advierte irregularidades por integración de taxis a apps; taxistas analizan impacto

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SEMOVI alerta sobre taxis en plataformas. Foto: Archivo/Cuartoscuro

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) informó que detectó una campaña de plataformas digitales dirigida a concesionarios de taxi para integrarse a sus aplicaciones, lo cual señaló que actualmente no cuenta con autorización oficial en la Ciudad de México.

El posicionamiento surge tras la aparición de opciones como “taxi” dentro de aplicaciones de movilidad, lo que ha generado debate entre autoridades y el gremio.

Semovi: no hay autorización para operar taxis en plataformas digitales

En un comunicado, la Semovi precisó que no existe un marco normativo vigente que permita la incorporación del servicio de taxi concesionado a plataformas diseñadas para vehículos particulares.

Asimismo, hizo un llamado a las personas concesionarias a evitar integrarse a estos esquemas, al advertir que podrían afectar su situación legal y operativa.

“No existe ningún acuerdo oficial ni marco normativo que permita la integración del servicio de Taxi concesionado a plataformas”, indicó la dependencia.

La autoridad también informó que reforzará la supervisión y que podría aplicar multas de hasta 400 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quienes incumplan la normativa.

Autoridades advierten sanciones y refuerzan vigilancia

La dependencia reiteró que estas acciones forman parte de su estrategia para mantener una movilidad ordenada y regulada, bajo reglas claras para todos los actores del sistema de transporte en la capital.

Además, enfatizó que cualquier esquema fuera del marco legal vigente será sujeto a sanciones conforme a la legislación aplicable.

Taxistas independientes: analizan beneficios y riesgos de plataformas

Por su parte, el grupo de Taxistas Independientes CDMX informó que se encuentra evaluando el impacto de la integración a plataformas digitales como Uber y otras opciones similares.

En su posicionamiento, señalaron que la medida no fue consensuada con el gremio, por lo que actualmente recopilan información y buscan diálogo tanto con autoridades como con empresas privadas.

“Estamos analizando el tema, recabando información y escuchando opiniones de nuestros agremiados para tener un panorama más claro”, indicaron.

Gremio señala posibles ventajas en tarifas y demanda

Entre los puntos que consideran positivos, mencionaron que el uso de plataformas podría permitir ajustes automáticos en tarifas, haciéndolas más competitivas frente al servicio tradicional.

También destacaron que el modelo digital opera bajo esquemas de oferta y demanda, lo que podría influir en los ingresos de los conductores.

Sin embargo, advirtieron que aún falta conocer aspectos clave como las comisiones que cobrarían las plataformas, lo cual determinaría su viabilidad para el sector.

Debate abierto entre regulación y modernización del servicio

Mientras la autoridad capitalina mantiene su postura de apego al marco legal vigente, el gremio de taxistas independientes planteó la necesidad de analizar si estas herramientas representan una opción de modernización para el servicio.

Ambas posturas reflejan un escenario en desarrollo, en el que se prevé que continúe el diálogo sobre la regulación del transporte público individual y el uso de plataformas digitales en la capital.

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