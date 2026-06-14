SEP publica resultados de asignación para preescolar, primaria en CDMX; así puedes consultarlos

GENERANDO AUDIO...

SEP publica resultados de asignación para preescolar y primaria. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que ya están disponibles los resultados de asignación para preescolar, primer grado de primaria y educación especial en escuelas públicas de la Ciudad de México para el ciclo escolar 2026-2027. Además, anunció las fechas para solicitar cambios de plantel y los próximos procesos de asignación para secundaria.

#TuSecretarioInforma🗞️ | ¡Garantizamos tu derecho a la educación!📖



¡Ya están listos los resultados de asignación para preescolar, 1.° de primaria y educación especial en la CDMX! 🏫✨



Madres y padres de familia podrán ingresar al sitio https://t.co/mFX5fPNKkq para conocer los… pic.twitter.com/h29QeAZF03 — SEP México (@SEP_mx) June 14, 2026

¿Dónde consultar los resultados de asignación de la SEP en CDMX?

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, señaló que madres, padres y tutores pueden revisar los resultados a través del portal oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM):

Portal de preinscripciones de la AEFCM

La consulta corresponde a la asignación de lugares para preescolar, primer grado de primaria y educación especial (preescolar, primaria y secundaria) en escuelas públicas de la capital del país.

De acuerdo con la dependencia, este proceso forma parte de las acciones para garantizar el acceso a una educación inclusiva, equitativa y de excelencia, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

¿Cuándo se podrá solicitar un cambio de escuela asignada?

La SEP informó que quienes requieran solicitar un cambio de escuela podrán hacerlo del 16 al 18 de junio de 2026, mediante la misma plataforma electrónica de la AEFCM.

Las autoridades precisaron que la reasignación dependerá de la disponibilidad de espacios en los planteles solicitados, ya que muchas escuelas cuentan actualmente con matrícula completa.

Asimismo, indicaron que:

Si la solicitud de cambio es aprobada, el estudiante perderá automáticamente el lugar originalmente asignado y deberá incorporarse a la nueva escuela.

y deberá incorporarse a la nueva escuela. Si el trámite no procede, se mantendrá vigente la asignación inicial, garantizando la continuidad del proceso educativo.

¿Cuándo salen los resultados para secundaria y CAM Laboral?

La dependencia educativa detalló que:

Los resultados de asignación para los Centros de Atención Múltiple (CAM) Laboral estarán disponibles a partir del 18 de junio de 2026 .

estarán disponibles . Los resultados correspondientes al nivel secundaria del periodo ordinario podrán consultarse desde el 4 de agosto de 2026.

SEP abre procesos extemporáneos de inscripción

Mario Delgado también informó que las familias que no realizaron el registro de preinscripción durante el periodo ordinario podrán participar en los procesos extemporáneos.

Las fechas son las siguientes:

Preescolar y primer grado de primaria: del 8 al 16 de julio de 2026 .

del . Primer grado de secundaria: del 6 al 12 de agosto de 2026.

Estos trámites estarán sujetos a la disponibilidad de lugares en los planteles educativos.

SEP recuerda que los trámites son gratuitos

La dependencia reiteró que todos los procesos de preinscripción e inscripción en escuelas públicas son completamente gratuitos, por lo que pidió a madres, padres y tutores evitar intermediarios o pagos indebidos.

Además, invitó a las familias a consultar la información relacionada con la estrategia nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”, incluyendo el consentimiento informado y los reportes de salud dirigidos a estudiantes de educación primaria.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.