¡Siguen sin servicio! Estaciones cerradas de la Línea 2 del Metro CDMX para este domingo

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Metro CDMX mantiene cierres de estación en Línea 2. Foto: Cuartoscuro

Pese a que el Mundial 2026 ya comenzó, las remodelaciones en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) continúan, por lo que este domingo 14 de junio se mantienen cierres en estaciones de la Línea 2, la cual corre de Cuatro Caminos a Tasqueña.

De acuerdo con lo informado por el Metro CDMX, las estaciones que se mantienen cerradas son:

Zócalo / Tenochtitlán

Chabacano (Línea 2)

Por ello, en ambas estaciones, los usuarios no pueden ascender, ni descender. No obstante, la marcha de los trenes es ininterrumpida de Cuatro Caminos a Tasqueña.

#AvisoMetro: La Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos.



Las estaciones Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan permanecen cerradas, sin ascenso ni descenso de personas usuarias. Como alternativas para llegar a la zona centro de la ciudad, puedes utilizar las… — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 13, 2026

No se cuenta con servicio de apoyo RTP

Con las remodelaciones pasadas, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofreció servicio de apoyo ante los cierres de varias estaciones de la Línea 2.

Sin embargo, RTP no ofrece servicio emergente ante los cierres de Chabacano y Zócalo / Tenochtitlán.

Estación Auditorio continúa con remodelaciones, pero ofrece servicio

Por su parte, en la Línea 7, la cual corre de Barranca del Muerto a El Rosario, la estación Auditorio aún continúa con trabajos de remodelación, por lo que uno de los accesos se encuentra cerrado.

Pese a ello, el servicio del Metro CDMX se mantiene con normalidad, por lo que los usuarios pueden ascender y descender en dicha estación.

Apertura de estaciones podrían darse sin aviso previo

Como ha sucedido con las reaperturas de Viaducto, San Antonio Abad, Portales y Nativitas, el Metro CDMX podría anunciar sin previo aviso la reanudación del servicio en las estaciones que se mantienen sin servicio.

Por ello, se recomienda a los usuarios estar al pendiente de los canales oficiales del Sistema de Transporte Colectivo, para monitorear el estado del servicio en las 12 líneas.

A su vez, te recordamos que el servicio del Metro CDMX podría verse afectado por lluvias o anomalías. No obstante, hasta el momento, no se tienen previstos nuevos cierres de estaciones.

Recuerda nuestro horario de servicio en la Red 🕔: pic.twitter.com/AYREqqqr5v — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 13, 2026

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