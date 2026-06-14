Ataque armado deja 4 muertos y 2 menores heridas en Azcapotzalco

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Ataque armado deja 4 muertos y 2 heridas en Azcapotzalco. Foto: Getty.

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) informaron que la madrugada de este domingo 14 de junio de 2026 se registró un ataque armado en la alcaldía Azcapotzalco, el cual dejó como saldo cuatro muertos y dos menores de edad heridas.

Ataque contra familia en la alcaldía Azcapotzalco

A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que a tempranas horas de este domingo 14 de junio se registró un ataque armado en un domicilio ubicado en la calle Doctor Licéaga, en la colonia Pueblo Santa María Maninalco, en la alcaldía Azcapotzalco.

#TarjetaInformativa l Efectivos de la #SSC tomaron conocimiento de una agresión directa con disparos de arma de fuego al interior de un domicilio, en calles de la alcaldía @AzcapotzalcoMx, donde cuatro personas perdieron la vida y dos menores de edad resultaron lesionadas.



Los… pic.twitter.com/7MgZUulfNt — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 14, 2026

Sí, las autoridades capitalinas indican que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente reportaron a una persona lesionada en una vivienda en este punto de la ciudad, por lo que oficiales llegaron hasta el lugar.

Fue cuando dos menores de edad con manchas de sangre pidieron ayuda a los policías, indicándoles que al interior de la casa estaban sus familiares lesionados. Por esta razón, la policía capitalina pidió el apoyo de servicios de emergencia.

4 muertos y 2 menores heridas

Paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja Mexicana llegaron al domicilio de Azcapotzalco donde ocurrió el ataque. Ahí diagnosticaron a las adolescentes con heridas de bala, por lo que las trasladaron a un hospital infantil para darles atención médica.

Luego atendieron a dos hombres de 39 y 13 años, así como a dos mujeres de 35 y 26 años de edad, los cuales resultaron sin signos vitales por heridas de armas de fuego.

Tras estos hechos, la policía de la CDMX decidió acordonar la zona y dio parte a las autoridades ministeriales para realizar los peritajes correspondientes.

Encontraron dosis de droga dentro de la casa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina destacó que dentro de la casa donde se dio el ataque se encontraron dosis de droga, quedando a disposición del Ministerio Público.

También la dependencia destacó que ya llevan a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia para el seguimiento de los probables responsables.

Por último, las autoridades capitalinas señalaron que las primeras indagatorias apuntan a que los agresores viajaban a bordo de tres motocicletas, y que al llegar al sitio, dispararon directamente en contra de las personas para luego darse a la fuga.

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