Multas más caras en CDMX: cuánto subirán las infracciones de tránsito con el aumento de la UMA

En CDMX, las multas de tránsito subirán por la UMA. Foto: Gettyimages / Archivo

Ese día, el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) informó sobre el aumento de la UMA (Unidad de Medida y Actualización); por ello, las multas de tránsito en la Ciudad de México (CDMX) incrementarán.

¿Cuándo entra en vigor el aumento?

El aumento entra en vigor el 1 de febrero del presente año y cada UMA tendrá un valor de 117.31 pesos. Por ello, cada vez que realices una violación al Reglamento de Tránsito te costará más caro.

Multas de tránsito en CDMX

Algo que es bastante usual en la capital, donde muchos conducen con furia, es insultar, denigrar o golpear a los agentes de tránsito. El Artículo 7 menciona que:

“I. Insultar, denigrar o golpear al personal que desempeña labores de agilización del tránsito y aplicación de las sanciones establecidas en este Reglamento; los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente”.

Actualmente, la UMA tiene un valor de 113.14 pesos; por ello, si insultas a los agentes, la multa puede alcanzar los 3 mil 394.2 pesos en caso de que la sanción sea de 30 UMAS. En febrero, si te multan por lo mismo, pagarás 3 mil 519.3 pesos.

Otra infracción clásica es no respetar el límite de velocidad. El Reglamento, en su Artículo 9, indica:

“Los conductores de vehículos deberán respetar los límites de velocidad establecidos en la señalización vial. A falta de señalamiento restrictivo específico, los límites de velocidad se establecerán de acuerdo a lo siguiente:

I. En los carriles centrales de las vías de acceso controlado, la velocidad máxima será de 80 kilómetros por hora; los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir, o en caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con uno a cinco puntos a la matrícula vehicular”.

Entonces, si la multa es de 20 veces la UMA, el pago de la infracción será de 2 mil 346.2 pesos; antes del incremento, el costo era de 2 mil 262.8 pesos. Además, se sancionará con puntos en la matrícula.

A los vehículos que transporten “sustancias tóxicas o peligrosas”, el límite máximo de velocidad será de 30 kilómetros por hora. En caso de violar la regla, el cobro es de hasta 300 UMAS, es decir, 35 mil 193 pesos.

Si eres motociclista y se te ocurre invadir la ciclovía, la multa es de 20, 25 o 30 UMAS, según el Artículo 10, inciso b:

“Se prohíbe a los conductores de todo tipo de vehículos circular sobre vías ciclistas, a excepción de vehículos no motorizados. Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir, o en caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular”.

Si te sancionan durante enero, pagarás 3 mil 394.2 pesos en caso de ser multado con 30 UMAS. Si la infracción ocurre en febrero del presente año, el monto será de 3 mil 519.3 pesos.

Así que ya lo sabes: cuidado con violar el Reglamento de Tránsito de la CDMX, pues la UMA sube en febrero.

