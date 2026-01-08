Renovación de Línea 3 del Metro CDMX: ¿van a cerrar estaciones por la obra?

GENERANDO AUDIO...

La Línea 3 del Metro de CDMX se renovará en 2026. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La Línea 3 del Metro de la Ciudad de México (CDMX) se renovará en su totalidad y su etapa principal iniciará a mediados de 2026; sin embargo, entre los usuarios persiste la duda sobre si habrá cierres de estaciones.

Durante la presentación del proyecto, autoridades de la CDMX indicaron que los trabajos se realizarán, para afectar lo menos posible a los usuarios, durante la noche y que, cuando sea necesario el cierre de estaciones, se avisará con anticipación.

El servicio de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) apoyará en la movilidad de las personas.

En su intervención, el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, informó que para el cambio de balasto y durmientes será necesario cerrar la Línea.

“También recordar que el balasto que se encuentra en la zona requiere su modernización, su cambio. Los durmientes ya muestran con claridad su obsolescencia, y para el cambio de durmientes requerimos el cierre de la Línea, con la finalidad de mejorar las condiciones”.

¿Habrá cierre de la Línea 3 del Metro CDMX?

En ese sentido, en caso de que se requiera el cierre de estaciones o de la Línea, se avisará con tiempo para afectar lo menos posible a los usuarios. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró que se prevé minimizar las afectaciones, ya que se aprendió de lo sucedido durante la renovación de la Línea 1.

“Por supuesto que si hay periodos en los que se necesite cerrar, inmediatamente tendrán el apoyo de RTP y no faltará nada para el traslado y el apoyo necesario a los usuarios. Pero, en este aprendizaje que hemos tenido con la Línea 1, queremos afectar lo menos posible a los usuarios”.

“Entonces, estaremos buscando métodos para que la obra se realice en la noche y, a lo mejor, se afecten los horarios nocturnos; ahí es donde entrará el apoyo de RTP, para que no implique cerrar todo el día el servicio del Metro”.

El inicio de la obra de mayor impacto está previsto para mediados de este año, por lo que se recomienda estar atentos a los avisos de la autoridad ante un posible cierre de estaciones.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.