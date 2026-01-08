Hasta 175 mil pesos al año: PILARES CDMX abre vacantes para docentes y talleristas

GENERANDO AUDIO...

Convocatoria para maestros y talleristas. Foto: PILARES CDMX.

El Subsistema de Educación Comunitaria PILARES de la Ciudad de México(CDMX) dio a conocer que se abrieron algunas convocatorias para participar en vacantes de maestros, talleristas o promotores en sus programas sociales de 2026.

Convocatorias de PILARES CDMX para vacantes de maestros, talleristas y promotores

Como lo señalan las autoridades capitalinas, en el subsistema PILARES CDMX se publicaron algunas convocatorias en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para participar como Beneficiaria o Beneficiario Facilitador de Servicios (BFS) en sus programas sociales que tienen como objetivo fortalecer el acceso gratuito a la educación, el deporte, la cultura y la formación para la autonomía económica en las 16 alcaldías de la capital del país.

¿Cuáles son esos programas sociales?:

“Ciudad de México, la más Deportiva, Ponte Pila 2026”

“Pilares 2026, Ciberescuelas”

“Talleres de Artes y Saberes Comunitarios Pilares 2026”

“Pilares, Educación para la Autonomía Económica 2026”

“Beca PILARES Bienestar 2026”

Pagarán a maestros hasta 175 mil pesos anuales. Foto: PILARES CDMX.

Fechas y cómo registrarse

Según PILARES CDMX, las convocatorias de las vacantes están abiertas desde el pasado lunes 5 de enero de 2026. A partir de esta fecha, las interesadas e interesados podrán participar como docentes, talleristas, promotoras o promotores deportivos.

Lo que deberán hacer será registrarse y cargar sus documentos conforme a las Reglas de Operación en la siguiente plataforma oficial de PILARES CDMX: https://sec.pilares.cdmx.gob.mx/convocatorias.

Cuando se reciba la documentación, el sistema les dará un comprobante de registro con una identificación personal única e intransferible que funcionará como número de identificación dentro del programa social.

¡Ojo! Advierten que este comprobante de registro no garantiza el ingreso.

175 mil pesos anuales

Por último, cabe señalar que en la Gaceta capitalina se señala que cada persona beneficiaria facilitadora de servicios recibirá 175 mil 200 pesos al año, entregándose esta cantidad de dinero en 12 pagos mensuales de 14 mil 600 pesos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.