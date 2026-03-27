Sindicato de transportistas de pasajeros lidera las movilizaciones en CDMX este 27 de marzo

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Movilizaciones en CDMX este 27 de marzo. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 27 de marzo de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas:

11 concentraciones

1 cita agendada

6 rodadas ciclistas

1 rodada en patines

17 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Principales concentraciones y protestas

Alcaldía Cuauhtémoc

06:30 hrs – Colectivo “Hasta Encontrarles” Lugar: Metro Chabacano Demanda: Apoyo para brigadas de búsqueda de personas desaparecidas en el Ajusco.

07:30 hrs – Comité de Apoyo al Refugio Franciscano Lugar: Palacio Nacional (Zócalo) Demanda: Continuidad de acuerdos para protección de personas refugiadas.

10:00 hrs – Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros Lugar: Tribunal Laboral (Dr. Lavista / Centro) Demanda: Incremento salarial y mejoras laborales. Posibles afectaciones viales.

12:00 hrs – Colectiva “Hijas de la Cannabis” Lugar: Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez Actividad: Recaudación de juguetes para población vulnerable.

12:00–13:00 hrs – Colectivo “Plataforma 4:20” Lugares: Monumento a la Madre Río Churubusco y Añil (Iztacalco) Actividad: Eventos culturales y promoción del consumo regulado de cannabis.

17:00 hrs – Colectivo “Hombres Necios” Lugar: Hemiciclo a Juárez Demanda: Protesta contra violencia de género y subcultura “incel”.



Alcaldía Benito Juárez

11:00 hrs – Trabajadores de la Cineteca Nacional Lugar: Cineteca Nacional (Av. México Coyoacán) Demanda: Renovación de contratos Mejores condiciones laborales Actividades: Mitin, paro simbólico, conferencia y diálogo público.



Alcaldía Coyoacán

15:00 hrs – Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina Lugar: Canchas de CU Actividad: Evento político-cultural y partido simbólico.



Alcaldía Xochimilco

11:00 hrs – Trabajadoras Sexuales Independientes Lugar: Reclusorio Sur Demanda: Justicia por intento de feminicidio contra activista trans.



Alcaldía Cuajimalpa

17:00 hrs – Concejo del Pueblo de San Pedro Cuajimalpa Lugar: Kiosco del pueblo Actividad: Asamblea comunitaria sobre presupuesto participativo.



Varias alcaldías (Tlalpan, Cuauhtémoc, Coyoacán)

Durante el día – “40 Días por la Vida” Lugares: Distintas sedes de la Fundación Marie Stopes Actividad: Vigilia en contra del aborto.



Citas agendadas relevantes

17:00 hrs – Padres de familia (Secundaria 66) Lugar: Coordinación de Educación Secundaria (Centro) Motivo: Denuncias administrativas y exigencia de destitución de directivos.



Alternativas viales y recomendaciones

Ante la concentración de eventos en zonas clave, autoridades recomiendan prever tiempos de traslado y considerar rutas alternas:

Zonas con posibles afectaciones

Centro Histórico (Zócalo, Hemiciclo a Juárez, Tlaxcoaque)

Av. Insurgentes Norte y Centro

Eje Central Lázaro Cárdenas

Av. Juárez

Dr. Río de la Loza y zonas aledañas al Metro Chabacano

Av. México Coyoacán (Cineteca Nacional)

Río Churubusco (Iztacalco)

Alternativas sugeridas

Eje 1 Norte y Eje 2 Oriente como vías paralelas al Centro

como vías paralelas al Centro Circuito Interior para rodear zonas con bloqueos

para rodear zonas con bloqueos Viaducto Miguel Alemán como opción para cruzar de oriente a poniente

como opción para cruzar de oriente a poniente Anillo Periférico para trayectos largos

para trayectos largos Av. Chapultepec y Fray Servando Teresa de Mier como rutas alternas al primer cuadro

Transporte público

Considerar uso del Metro en líneas no afectadas (especial atención a estaciones cercanas a Chabacano, Bellas Artes, Hidalgo y Zócalo).

en líneas no afectadas (especial atención a estaciones cercanas a Chabacano, Bellas Artes, Hidalgo y Zócalo). Metrobús con posibles desvíos en líneas que cruzan el Centro.

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