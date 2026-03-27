Sindicato de transportistas de pasajeros lidera las movilizaciones en CDMX este 27 de marzo
Este viernes 27 de marzo de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas:
- 11 concentraciones
- 1 cita agendada
- 6 rodadas ciclistas
- 1 rodada en patines
- 17 eventos de esparcimiento
A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.
Principales concentraciones y protestas
Alcaldía Cuauhtémoc
- 06:30 hrs – Colectivo “Hasta Encontrarles”
- Lugar: Metro Chabacano
- Demanda: Apoyo para brigadas de búsqueda de personas desaparecidas en el Ajusco.
- 07:30 hrs – Comité de Apoyo al Refugio Franciscano
- Lugar: Palacio Nacional (Zócalo)
- Demanda: Continuidad de acuerdos para protección de personas refugiadas.
- 10:00 hrs – Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros
- Lugar: Tribunal Laboral (Dr. Lavista / Centro)
- Demanda: Incremento salarial y mejoras laborales.
- Posibles afectaciones viales.
- 12:00 hrs – Colectiva “Hijas de la Cannabis”
- Lugar: Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez
- Actividad: Recaudación de juguetes para población vulnerable.
- 12:00–13:00 hrs – Colectivo “Plataforma 4:20”
- Lugares:
- Monumento a la Madre
- Río Churubusco y Añil (Iztacalco)
- Actividad: Eventos culturales y promoción del consumo regulado de cannabis.
- Lugares:
- 17:00 hrs – Colectivo “Hombres Necios”
- Lugar: Hemiciclo a Juárez
- Demanda: Protesta contra violencia de género y subcultura “incel”.
Alcaldía Benito Juárez
- 11:00 hrs – Trabajadores de la Cineteca Nacional
- Lugar: Cineteca Nacional (Av. México Coyoacán)
- Demanda:
- Renovación de contratos
- Mejores condiciones laborales
- Actividades: Mitin, paro simbólico, conferencia y diálogo público.
Alcaldía Coyoacán
- 15:00 hrs – Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina
- Lugar: Canchas de CU
- Actividad: Evento político-cultural y partido simbólico.
Alcaldía Xochimilco
- 11:00 hrs – Trabajadoras Sexuales Independientes
- Lugar: Reclusorio Sur
- Demanda: Justicia por intento de feminicidio contra activista trans.
Alcaldía Cuajimalpa
- 17:00 hrs – Concejo del Pueblo de San Pedro Cuajimalpa
- Lugar: Kiosco del pueblo
- Actividad: Asamblea comunitaria sobre presupuesto participativo.
Varias alcaldías (Tlalpan, Cuauhtémoc, Coyoacán)
- Durante el día – “40 Días por la Vida”
- Lugares: Distintas sedes de la Fundación Marie Stopes
- Actividad: Vigilia en contra del aborto.
Citas agendadas relevantes
- 17:00 hrs – Padres de familia (Secundaria 66)
- Lugar: Coordinación de Educación Secundaria (Centro)
- Motivo: Denuncias administrativas y exigencia de destitución de directivos.
Alternativas viales y recomendaciones
Ante la concentración de eventos en zonas clave, autoridades recomiendan prever tiempos de traslado y considerar rutas alternas:
Zonas con posibles afectaciones
- Centro Histórico (Zócalo, Hemiciclo a Juárez, Tlaxcoaque)
- Av. Insurgentes Norte y Centro
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Av. Juárez
- Dr. Río de la Loza y zonas aledañas al Metro Chabacano
- Av. México Coyoacán (Cineteca Nacional)
- Río Churubusco (Iztacalco)
Alternativas sugeridas
- Eje 1 Norte y Eje 2 Oriente como vías paralelas al Centro
- Circuito Interior para rodear zonas con bloqueos
- Viaducto Miguel Alemán como opción para cruzar de oriente a poniente
- Anillo Periférico para trayectos largos
- Av. Chapultepec y Fray Servando Teresa de Mier como rutas alternas al primer cuadro
Transporte público
- Considerar uso del Metro en líneas no afectadas (especial atención a estaciones cercanas a Chabacano, Bellas Artes, Hidalgo y Zócalo).
- Metrobús con posibles desvíos en líneas que cruzan el Centro.
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