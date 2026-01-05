GENERANDO AUDIO...

Suspensión de acceso a la Secretaría de Trabajo de CDMX. Foto: Cuartoscuro

El acceso al edificio de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México fue suspendido, como medida preventiva tras el sismo del viernes 2 de enero.

La restricción aplica para trabajadoras, trabajadores y personas usuarias, mientras se revisan las condiciones de seguridad del inmueble.

Suspensión de acceso a Secretaría del Trabajo CDMX

De acuerdo con un aviso oficial, la suspensión se mantendrá hasta que concluyan las inspecciones estructurales y se garantice que el edificio es seguro. La medida busca salvaguardar la integridad de todo el personal y de quienes acuden a realizar trámites.

El inmueble afectado se ubica en: San Antonio Abad 32, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, una zona donde el sismo fue percibido con intensidad moderada a fuerte.

Las autoridades agradecieron la comprensión de la ciudadanía y reiteraron que se trata de una acción preventiva, en línea con los protocolos de Protección Civil.

Sismo activó protocolos de emergencia

El sismo de magnitud 6.5 ocurrió la mañana del viernes 2 de enero, con epicentro en San Marcos, Guerrero, lo que activó la alerta sísmica y los protocolos de emergencia en diversas entidades del país, incluida la Ciudad de México.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el movimiento fue percibido de ligera a moderada intensidad en estados como Puebla, Jalisco, Tabasco, Colima, Hidalgo y Michoacán, sin reportes de daños.

En Oaxaca y Veracruz, la percepción fue fuerte, con evacuaciones preventivas y sin daños mayores confirmados hasta el momento.

Saldo preliminar en la Ciudad de México

En la CDMX, el sismo se sintió con fuerza, lo que derivó en múltiples reportes de emergencia.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó un saldo preliminar de 12 personas lesionadas, así como la caída de cinco postes y cuatro árboles, además de 18 reportes por falta de energía eléctrica.

En la alcaldía Benito Juárez, se reportó el fallecimiento de un hombre de 60 años en la colonia Álamos, ocurrido durante la evacuación, luego de que tropezara y perdiera el conocimiento.

Asimismo, dos estructuras son evaluadas por riesgo de colapso, mientras continúan inspecciones preventivas en 34 edificios y cinco casas habitación.

Revisión de edificios tras el sismo

Autoridades capitalinas señalaron que las revisiones continuarán en distintos inmuebles públicos, incluida la Secretaría de Trabajo, antes de autorizar el reingreso del personal y usuarios.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.