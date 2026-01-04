Fuerte video: conductor huye tras arrollar y arrastrar a motociclista en calles de Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

El conductor responsable huyó del lugar sin prestar auxilio. Foto: Getty Images

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) buscan al conductor de un automóvil particular que arrolló y arrastró a un motociclista, lo que habría provocado la muerte del biker, y posteriormente huyó del lugar, la madrugada de este 4 de enero de 2026 en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la alcaldía Iztapalapa, y quedó registrado en un video que ya es analizado por las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista fue impactado por el vehículo y quedó atrapado debajo de la unidad, la cual lo arrastró varios metros sobre la cinta asfáltica. Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima habría perdido la vida en el lugar, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer algo por salvarlo.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

En el video del hecho, difundido este domingo en redes sociales, como en la cuenta de X de Raúl Gutiérrez, se aprecia al vehículo azul, mientras es seguido por otro auto que llama a las autoridades capitalinas, porque lleva al motociclista arrastrando contra el asfalto debajo de su auto.

Presuntamente, el conductor que habría arrollado al motociclista se dio a la fuga sin percatarse que lo llevaba arrastrando debajo del vehículo.

Conductor huyó tras el impacto en Iztapalapa

Testigos del hecho alertaron de inmediato al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX, luego de observar que el conductor no se detuvo para auxiliar a la víctima y escapó tras el impacto. Elementos de seguridad acudieron a la zona para acordonar el área y dar inicio a las diligencias correspondientes.

Autoridades realizan el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, así como la recopilación de otros elementos de prueba, con el objetivo de identificar y localizar al responsable del accidente fatal.

Investigación en curso por homicidio culposo

Las autoridades capitalinas hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información o grabaciones relacionadas con el accidente, las compartan de forma anónima, a fin de contribuir a la localización del presunto responsable.

