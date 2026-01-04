Celebran en la Ciudad de México la detención de Maduro y la oportunidad de una Venezuela libre

GENERANDO AUDIO...

Foto: Ricardo Rivera

Una gigantesca bandera amarilla, azul y roja ondeó en el Parque Lincoln. Venezolanos que viven en la Ciudad de México celebraron este domingo 4 de enero, la caída de Nicolás Maduro.

Venezolanos celebran en la CDMX detención de Maduro

Los venezolanos que radican en la CDMX salieron a las calles a celebrar lo que consideran es un evento abre la puerta al fin de una dictadura de 26 años.

“Señores a celebrar porque es el comienzo de la libertad. Sí sabemos que nos queda un camino duro por recorrer, pero ya con ese desgraciado preso (Nicolás Maduro), ya Venezuela tiene el corazón alegre”, mencionó uno de los manifestantes sudamericanos.

Muchos de los presentes celebraron la caída de la dictadura venezolana, la cual se alargó por más de dos décadas. Edson Martínez, vocero del Comando Venezuela, considera que la detención de Maduro por parte de autoridades estadounidenses es un acto de justicia.

Foto: Ricardo Rivera

“Fueron 26 años de lucha demostrándole al mundo que teníamos un criminal en el Gobierno, que nos habían robado elecciones el 28 y hoy se consolida a través de la justicia”.

La emoción era visible entre los venezolanos que se reunieron en el Parque Lincoln, ubicado en la colonia Polanco. En algunos, se asomaron lágrimas de felicidad.

“Estamos increíblemente felices, es un sentimiento difícil de proyectar porque hay alegría, hay euforia, pero miles de venezolanos no lo pueden transmitir; esos cientos y miles que están aún en Venezuela aún están abordados por el miedo”, comentó Yaimaline Labrador, una venezolana que vive en la capital.

Foto: Ricardo Rivera

Algunos de los manifestantes respaldaron la intervención de Estados Unidos, aunque señalaron que su sueño es que haya una transición pacífica para que puedan regresar pronto a casa.

“La comunidad internacional nos abandonó por muchísimo tiempo cuando se violaban los derechos humanos, allá cuando no había libertades, cuando tenemos miles de presos políticos. Se guardó mucho silencio internacional. Hoy escuchamos algunas voces por ahí en desacuerdo, pero lo más importante hoy es que los venezolanos seamos libres y que podamos regresar a nuestro país”, expresó Paola Molina, venezolana en México.

La manifestación se llevó a cabo de manera pacífica y terminó sin que se registraran incidentes.

