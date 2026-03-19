CNTE bloquea Paseo de la Reforma y Bucareli en CDMX: rutas alternas

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Maestros de la CNTE se concentrarán en Reforma y Bucareli. Foto: Cuartoscuro

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realiza este jueves 19 de marzo una concentración en la Ciudad de México (CDMX), lo que provoca afectaciones a la circulación en una de las zonas con mayor flujo vehicular de la capital.

El Gobierno de la CDMX, a través de la Secretaría de Gobierno de la capital mexicana y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que la movilización, en su segundo día de protestas, inició cerca de las 09:00 horas en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli.

Las autoridades capitalinas señalaron que, debido a la concentración de maestros de la CNTE, se prevén cortes a la circulación y afectaciones en la movilidad tanto vehicular como del transporte público en el primer cuadro de la ciudad.

Rutas alternas por bloqueo de la CNTE en Paseo de la Reforma y Bucareli

Como parte de las medidas para reducir las afectaciones, el Gobierno de la CDMX dio a conocer las rutas alternas que pueden utilizar los automovilistas:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Eje 1 Norte

Eje Central Lázaro Cárdenas

Además, las autoridades informaron que la información sobre las afectaciones viales se actualizará en tiempo real a través de los canales oficiales de la SSC y del sistema de orientación vial del gobierno capitalino.

SSC recomienda seguir redes sociales para afectaciones en tiempo real

La SSC de la CDMX pidió a la población mantenerse informada mediante sus cuentas oficiales en redes sociales como X, Facebook y TikTok, así como a través de sus canales informativos.

También se recomienda revisar los avisos de tránsito antes de salir, ya que la movilización de la CNTE en CDMX podría generar afectaciones en vialidades cercanas a Paseo de la Reforma durante varias horas.

Autoridades piden anticipar traslados

Ante la movilización de la CNTE, el Gobierno capitalino recomendó a la población anticipar sus traslados y tomar previsiones, principalmente a quienes transitan por la zona centro y el corredor financiero de la capital.

Las autoridades también pidieron evitar circular por Paseo de la Reforma y Bucareli, ya que la presencia de manifestantes podría generar congestionamientos importantes durante la mañana y parte del mediodía.

Personal de tránsito se encuentra en la zona para apoyar con desvíos vehiculares y agilizar la circulación en avenidas cercanas ante la movilización de los maestros manifestantes.

¿Qué piden los maestros de la CNTE?

Entre las principales demandas de los maestros están:

Abrogación total a la Ley ISSSTE 2007

Abrogación de la Reforma Educativa Peña-AMLO

Incremento salarial al 100% al sueldo base

Estabilidad laboral

Justicia social

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