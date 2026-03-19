CNTE bloquea Paseo de la Reforma y Bucareli en CDMX: rutas alternas
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realiza este jueves 19 de marzo una concentración en la Ciudad de México (CDMX), lo que provoca afectaciones a la circulación en una de las zonas con mayor flujo vehicular de la capital.
El Gobierno de la CDMX, a través de la Secretaría de Gobierno de la capital mexicana y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que la movilización, en su segundo día de protestas, inició cerca de las 09:00 horas en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli.
Las autoridades capitalinas señalaron que, debido a la concentración de maestros de la CNTE, se prevén cortes a la circulación y afectaciones en la movilidad tanto vehicular como del transporte público en el primer cuadro de la ciudad.
Rutas alternas por bloqueo de la CNTE en Paseo de la Reforma y Bucareli
Como parte de las medidas para reducir las afectaciones, el Gobierno de la CDMX dio a conocer las rutas alternas que pueden utilizar los automovilistas:
- Circuito Interior
- Avenida Chapultepec
- Eje 1 Norte
- Eje Central Lázaro Cárdenas
Además, las autoridades informaron que la información sobre las afectaciones viales se actualizará en tiempo real a través de los canales oficiales de la SSC y del sistema de orientación vial del gobierno capitalino.
SSC recomienda seguir redes sociales para afectaciones en tiempo real
La SSC de la CDMX pidió a la población mantenerse informada mediante sus cuentas oficiales en redes sociales como X, Facebook y TikTok, así como a través de sus canales informativos.
- También se recomienda revisar los avisos de tránsito antes de salir, ya que la movilización de la CNTE en CDMX podría generar afectaciones en vialidades cercanas a Paseo de la Reforma durante varias horas.
Autoridades piden anticipar traslados
Ante la movilización de la CNTE, el Gobierno capitalino recomendó a la población anticipar sus traslados y tomar previsiones, principalmente a quienes transitan por la zona centro y el corredor financiero de la capital.
- Las autoridades también pidieron evitar circular por Paseo de la Reforma y Bucareli, ya que la presencia de manifestantes podría generar congestionamientos importantes durante la mañana y parte del mediodía.
Personal de tránsito se encuentra en la zona para apoyar con desvíos vehiculares y agilizar la circulación en avenidas cercanas ante la movilización de los maestros manifestantes.
¿Qué piden los maestros de la CNTE?
Entre las principales demandas de los maestros están:
- Abrogación total a la Ley ISSSTE 2007
- Abrogación de la Reforma Educativa Peña-AMLO
- Incremento salarial al 100% al sueldo base
- Estabilidad laboral
- Justicia social
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.