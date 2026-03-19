Suspenden actividades en el Colegio de Bachilleres ante el inicio de la huelga; sindicato toma los planteles

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

Mientras el Colegio de Bachilleres (Colbach) reiteró su disposición al diálogo con el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB), planteles anunciaron la suspensión de labores ante el inicio de la huelga desde el primer minuto de este jueves 19 de marzo.

A través de un comunicado, la Dirección del plantel 1 El Rosario, acotó que, ante la colocación de las banderas rojinegras, quedó bajo resguardo de la representación sindical la custodia de las instalaciones, así como los documentos, valores y demás objetos que requieran ser protegidos.

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