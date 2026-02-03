Fuerte incendio consume taller en la GAM y moviliza a bomberos

GENERANDO AUDIO...

Bomberos de CDMX controlaron fuerte incendio en la GAM. Fotos: Bomberos CDMX

Un incendio de gran magnitud se registró en un taller automotriz ubicado en la colonia Guadalupe Insurgentes, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con reportes de los Bomberos de la CDMX, el fuego se propagó con rapidez dentro del inmueble, donde además de vehículos y herramientas, se almacenaban materiales reciclables como cartón y envases de PET, lo que favoreció la combustión.

Las llamas se concentraron principalmente en el interior del predio, mientras que la estructura exterior quedó visiblemente afectada por el calor y el humo.

Bomberos lograron confinar el fuego

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos trabajaron para controlar y extinguir el incendio, evitando que las llamas se extendieran a inmuebles cercanos.

Tras sofocar el fuego en su totalidad, los equipos de emergencia iniciaron labores de remoción de escombros y enfriamiento en la zona afectada, con el objetivo de eliminar riesgos de reignición.

Hasta el momento no se ha informado de personas lesionadas, y las autoridades continúan con la evaluación de daños en el sitio.

Material inflamable favoreció el incendio

La presencia de materiales de reciclaje dentro del taller complicó las maniobras iniciales, debido a la alta capacidad de combustión de estos residuos. Esta situación generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la zona norte de la capital.

Las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a evitar almacenar materiales inflamables en espacios cerrados sin medidas de seguridad, a fin de prevenir este tipo de incidentes.

