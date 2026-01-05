Drones, consolas y celulares: lo más solicitado a Melchor, Gaspar y Baltasar

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro | Getty Images

Las tabletas, consolas y videojuegos se convirtieron en los regalos más pedidos a Melchor, Gaspar y Baltasar, los Reyes Magos, este 6 de enero, desplazando a los juguetes tradicionales, de acuerdo con la CANACO Ciudad de México. Niñas y niños acudieron con ilusión a depositar sus cartas en los buzones instalados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

Este año, elementos de la policía capitalina apoyaron en la recolección de las cartas dirigidas a Melchor, Gaspar y Baltasar, como parte de las actividades previas al Día de Reyes.

“Colaborar en esta labor, que es recoger sus cartitas, como ésta que tenemos aquí, vamos a recolectarlas en el buzón y personalmente se las vamos a llevar a los Reyes Magos para que puedan traerles los regalos a todos aquellos que se portaron muy bien”, suboficial Andrés de la Rosa

Tabletas y consolas lideran cartas a los Reyes Magos

Durante la jornada, niñas y niños entregaron sus mensajes con la esperanza de recibir aparatos electrónicos. Policías de la SSC explicaron que las cartas serán recolectadas y entregadas directamente a los Reyes Magos.

Según datos de la CANACO CDMX, los regalos más solicitados este año son:

Drones

Autos a control remoto

Figuras de acción

Videojuegos

Consolas

Teléfonos celulares

Bicicletas

Triciclos

Scooters

Padres y niños coincidieron en que los dispositivos electrónicos se han vuelto los favoritos, especialmente entre los menores de mayor edad.

Comerciantes aprovechan la tendencia tecnológica

Comerciantes señalaron que la demanda de tecnología y juguetes eléctricos ha incrementado sus ventas. Algunos ofrecen desde tabletas y drones, hasta vehículos a control remoto y motos eléctricas para niños.

“Los más grandes piden tecnología, tabletas, drones, por ejemplo, yo para los niños grandes tenemos lo que es este pequeño tanque a control remoto con sensor de pulsera”, Adrián, comerciante

Derrama económica por Día de Reyes en CDMX

La CANACO CDMX estima que este 6 de enero de 2026 habrá una derrama económica de 4 mil 145 millones de pesos, lo que representa un incremento de 5.3% respecto a 2025. El gasto promedio por familia se calcula en 2 mil 508 pesos, aunque algunos consumidores prevén invertir hasta 5 mil o 6 mil pesos, dependiendo del regalo.

“Varían los precios. La verdad hemos ido al centro, plazas comerciales o aquí venimos a Tepito, que es lo más barato, pero unos 5 mil, 6 mil pesos aproximadamente es lo que tenemos disponible”, Alejandro Escobar

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.