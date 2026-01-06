Protestas, rodadas y Reyes Magos: movilizaciones en CDMX este 6 de enero

| 07:13 | Bryan Rivera González | UnoTV
Protestas, rodadas y Reyes Magos; las actividades en CDMX este 6 de enero
Las manifestaciones podrían generar tráfico en varias zonas. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 6 de enero habrá un total de 20 protestas, rodadas ciclistas y eventos de esparcimiento que generarán tráfico en distintas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX).

De forma específica, se registrarán siete concentraciones; una cita agendada; tres rodadas ciclistas y nueve eventos de esparcimiento, según la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Entre las protestas de este 6 de enero, destacan colectivos de personas desaparecidas, motociclistas y pensionados con distintas demandas en CDMX. A ello se suman las actividades relacionadas al Día de Reyes Magos.

Protestas en CDMX para este 6 de enero

Colectivo “Lirios Buscadores de Izcalli”

  • Hora: 07:30
  • Lugares: Estación Buenavista, de la Línea B del Metro; Eje 1 Norte en Mosqueta y Av. Insurgentes Norte, en la colonia Buenavista, de la alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Traslado para continuar con la búsqueda generalizada de personas desaparecidas en la región Valle de Cuautitlán–Teoloyucan
  • Aforo: 50 personas

Colectiva “Las Tonantzin”

  • Hora: 11:00
  • Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido # 56, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Presentación de denuncia contra una servidora pública del área de delitos sexuales por presunta falta de atención
  • Aforo: 20 personas

Colectivo estudiantil “No te calles Bátiz”

  • Hora: 11:00
  • Lugar: Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 9 “Juan de Dios Bátiz”, en calle Mar Mediterráneo #227, colonia Nextitla, alcaldía Miguel Hidalgo
  • Motivo: Protesta para exigir la recalendarización y conclusión de pliego petitorio
  • Aforo: 50 personas

Bloque de Delegaciones Democráticas del IPN

  • Hora: 11:00
  • Lugar: Secretaría de Administración del Instituto Politécnico Nacional, en avenida Miguel Othón de Mendizábal Oriente y Miguel Bernard, colonia La Escalera, alcaldía Gustavo A. Madero
  • Motivo: Exigen el pago de la segunda parte del aguinaldo 2025
  • Aforo: 100 personas

Colectiva “Deconstrucción Violeta A.C.”

  • Hora: 12:00
  • Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, avenida Reforma #50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa
  • Motivo: Acompañamiento a audiencia de ratificación de medida de protección por presunto acoso sexual
  • Aforo: 50 personas

Colectivos motociclistas

  • Hora: 12:30
  • Lugar: Hospital de Especialidades “Dr. Belisario Domínguez”, Av. Tláhuac No. 4866, colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa
  • Motivo: Exigen justicia y acompañamiento para la familia de un motociclista fallecido en un hecho de tránsito
  • Aforo: 30 personas

Pensionados del ISSSTE Zacatecas

  • Hora: Durante el día
  • Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, en avenida José María Pino Suárez #2, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Solicitan que no se declare constitucional el Decreto No. 621 de la Ley del ISSSTE
  • Aforo: 10 personas

Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama

  • Hora: 14:00
  • Lugar: Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución #1, Centro Histórico, Cuauhtémoc
  • Motivo: Exigen justicia por presunto maltrato animal en el refugio Franciscano
  • Aforo: 30 personas

Actividades deportivas y culturales

Rodada ciclista desde Xochimilco

  • Hora: 19:40
  • Lugar: Museo Arqueológico de Xochimilco, avenida Tenochtitlan s/n, colonia La Planta Santa Cruz Acalpixca, alcaldía Xochimilco
  • Motivo: Rodada ciclista
  • Destino: Monumento a la Revolución, alcaldía Cuauhtémoc
  • Aforo: 20 personas

Primera rodada del año “Yo no soy un ciclista”

  • Hora: 20:00
  • Lugar: Plaza Tlaxcoaque, en Fray Servando Teresa de Mier, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Rodada ciclista
  • Destino: Facultades de Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán
  • Aforo: 25 personas

Rodada “Cletos nocturnos”

  • Hora: 21:30
  • Lugar: Búnker Cletero, Pilares y Pestalozzi, colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez
  • Motivo: Rodada ciclista nocturna con rosca
  • Destino: Calles de la alcaldía Benito Juárez
  • Aforo: 25 personas

Eventos de esparcimiento por Día de Reyes

  • Hora: Desde las 06:00
  • Lugar: 16 alcaldías de la Ciudad de México
  • Motivo: Celebraciones por el Día de Reyes 2026
  • Aforo: Hasta un millón de personas

La SSC-CDMX recomienda anticipar traslados, considerar rutas alternas y mantenerse informado ante posibles cierres viales o concentraciones derivadas de estas protestas y actividades durante este 6 de enero.

