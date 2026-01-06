Protestas, rodadas y Reyes Magos: movilizaciones en CDMX este 6 de enero
Este martes 6 de enero habrá un total de 20 protestas, rodadas ciclistas y eventos de esparcimiento que generarán tráfico en distintas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX).
De forma específica, se registrarán siete concentraciones; una cita agendada; tres rodadas ciclistas y nueve eventos de esparcimiento, según la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).
Entre las protestas de este 6 de enero, destacan colectivos de personas desaparecidas, motociclistas y pensionados con distintas demandas en CDMX. A ello se suman las actividades relacionadas al Día de Reyes Magos.
Protestas en CDMX para este 6 de enero
Colectivo “Lirios Buscadores de Izcalli”
- Hora: 07:30
- Lugares: Estación Buenavista, de la Línea B del Metro; Eje 1 Norte en Mosqueta y Av. Insurgentes Norte, en la colonia Buenavista, de la alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Traslado para continuar con la búsqueda generalizada de personas desaparecidas en la región Valle de Cuautitlán–Teoloyucan
- Aforo: 50 personas
Colectiva “Las Tonantzin”
- Hora: 11:00
- Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido # 56, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Presentación de denuncia contra una servidora pública del área de delitos sexuales por presunta falta de atención
- Aforo: 20 personas
Colectivo estudiantil “No te calles Bátiz”
- Hora: 11:00
- Lugar: Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 9 “Juan de Dios Bátiz”, en calle Mar Mediterráneo #227, colonia Nextitla, alcaldía Miguel Hidalgo
- Motivo: Protesta para exigir la recalendarización y conclusión de pliego petitorio
- Aforo: 50 personas
Bloque de Delegaciones Democráticas del IPN
- Hora: 11:00
- Lugar: Secretaría de Administración del Instituto Politécnico Nacional, en avenida Miguel Othón de Mendizábal Oriente y Miguel Bernard, colonia La Escalera, alcaldía Gustavo A. Madero
- Motivo: Exigen el pago de la segunda parte del aguinaldo 2025
- Aforo: 100 personas
Colectiva “Deconstrucción Violeta A.C.”
- Hora: 12:00
- Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, avenida Reforma #50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa
- Motivo: Acompañamiento a audiencia de ratificación de medida de protección por presunto acoso sexual
- Aforo: 50 personas
Colectivos motociclistas
- Hora: 12:30
- Lugar: Hospital de Especialidades “Dr. Belisario Domínguez”, Av. Tláhuac No. 4866, colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa
- Motivo: Exigen justicia y acompañamiento para la familia de un motociclista fallecido en un hecho de tránsito
- Aforo: 30 personas
Pensionados del ISSSTE Zacatecas
- Hora: Durante el día
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, en avenida José María Pino Suárez #2, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Solicitan que no se declare constitucional el Decreto No. 621 de la Ley del ISSSTE
- Aforo: 10 personas
Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama
- Hora: 14:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución #1, Centro Histórico, Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen justicia por presunto maltrato animal en el refugio Franciscano
- Aforo: 30 personas
Actividades deportivas y culturales
Rodada ciclista desde Xochimilco
- Hora: 19:40
- Lugar: Museo Arqueológico de Xochimilco, avenida Tenochtitlan s/n, colonia La Planta Santa Cruz Acalpixca, alcaldía Xochimilco
- Motivo: Rodada ciclista
- Destino: Monumento a la Revolución, alcaldía Cuauhtémoc
- Aforo: 20 personas
Primera rodada del año “Yo no soy un ciclista”
- Hora: 20:00
- Lugar: Plaza Tlaxcoaque, en Fray Servando Teresa de Mier, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Rodada ciclista
- Destino: Facultades de Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán
- Aforo: 25 personas
Rodada “Cletos nocturnos”
- Hora: 21:30
- Lugar: Búnker Cletero, Pilares y Pestalozzi, colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez
- Motivo: Rodada ciclista nocturna con rosca
- Destino: Calles de la alcaldía Benito Juárez
- Aforo: 25 personas
Eventos de esparcimiento por Día de Reyes
- Hora: Desde las 06:00
- Lugar: 16 alcaldías de la Ciudad de México
- Motivo: Celebraciones por el Día de Reyes 2026
- Aforo: Hasta un millón de personas
La SSC-CDMX recomienda anticipar traslados, considerar rutas alternas y mantenerse informado ante posibles cierres viales o concentraciones derivadas de estas protestas y actividades durante este 6 de enero.
