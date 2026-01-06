GENERANDO AUDIO...

Las manifestaciones podrían generar tráfico en varias zonas. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 6 de enero habrá un total de 20 protestas, rodadas ciclistas y eventos de esparcimiento que generarán tráfico en distintas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX).

De forma específica, se registrarán siete concentraciones; una cita agendada; tres rodadas ciclistas y nueve eventos de esparcimiento, según la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Entre las protestas de este 6 de enero, destacan colectivos de personas desaparecidas, motociclistas y pensionados con distintas demandas en CDMX. A ello se suman las actividades relacionadas al Día de Reyes Magos.

Protestas en CDMX para este 6 de enero

Colectivo “Lirios Buscadores de Izcalli”

Hora: 07:30

07:30 Lugares: Estación Buenavista, de la Línea B del Metro; Eje 1 Norte en Mosqueta y Av. Insurgentes Norte, en la colonia Buenavista, de la alcaldía Cuauhtémoc

Estación Buenavista, de la Línea B del Metro; Eje 1 Norte en Mosqueta y Av. Insurgentes Norte, en la colonia Buenavista, de la alcaldía Cuauhtémoc Motivo: Traslado para continuar con la búsqueda generalizada de personas desaparecidas en la región Valle de Cuautitlán–Teoloyucan

Traslado para continuar con la búsqueda generalizada de personas desaparecidas en la región Valle de Cuautitlán–Teoloyucan Aforo: 50 personas

Colectiva “Las Tonantzin”

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido # 56, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido # 56, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc Motivo: Presentación de denuncia contra una servidora pública del área de delitos sexuales por presunta falta de atención

Presentación de denuncia contra una servidora pública del área de delitos sexuales por presunta falta de atención Aforo: 20 personas

Colectivo estudiantil “No te calles Bátiz”

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 9 “Juan de Dios Bátiz”, en calle Mar Mediterráneo #227, colonia Nextitla, alcaldía Miguel Hidalgo

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 9 “Juan de Dios Bátiz”, en calle Mar Mediterráneo #227, colonia Nextitla, alcaldía Miguel Hidalgo Motivo: Protesta para exigir la recalendarización y conclusión de pliego petitorio

Protesta para exigir la recalendarización y conclusión de pliego petitorio Aforo: 50 personas

Bloque de Delegaciones Democráticas del IPN

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Secretaría de Administración del Instituto Politécnico Nacional, en avenida Miguel Othón de Mendizábal Oriente y Miguel Bernard, colonia La Escalera, alcaldía Gustavo A. Madero

Secretaría de Administración del Instituto Politécnico Nacional, en avenida Miguel Othón de Mendizábal Oriente y Miguel Bernard, colonia La Escalera, alcaldía Gustavo A. Madero Motivo: Exigen el pago de la segunda parte del aguinaldo 2025

Exigen el pago de la segunda parte del aguinaldo 2025 Aforo: 100 personas

Colectiva “Deconstrucción Violeta A.C.”

Hora: 12:00

12:00 Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, avenida Reforma #50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, avenida Reforma #50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa Motivo: Acompañamiento a audiencia de ratificación de medida de protección por presunto acoso sexual

Acompañamiento a audiencia de ratificación de medida de protección por presunto acoso sexual Aforo: 50 personas

Colectivos motociclistas

Hora: 12:30

12:30 Lugar: Hospital de Especialidades “Dr. Belisario Domínguez”, Av. Tláhuac No. 4866, colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa

Hospital de Especialidades “Dr. Belisario Domínguez”, Av. Tláhuac No. 4866, colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa Motivo: Exigen justicia y acompañamiento para la familia de un motociclista fallecido en un hecho de tránsito

Exigen justicia y acompañamiento para la familia de un motociclista fallecido en un hecho de tránsito Aforo: 30 personas

Pensionados del ISSSTE Zacatecas

Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, en avenida José María Pino Suárez #2, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en avenida José María Pino Suárez #2, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc Motivo: Solicitan que no se declare constitucional el Decreto No. 621 de la Ley del ISSSTE

Solicitan que no se declare constitucional el Decreto No. 621 de la Ley del ISSSTE Aforo: 10 personas

Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama

Hora: 14:00

14:00 Lugar: Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución #1, Centro Histórico, Cuauhtémoc

Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución #1, Centro Histórico, Cuauhtémoc Motivo: Exigen justicia por presunto maltrato animal en el refugio Franciscano

Exigen justicia por presunto maltrato animal en el refugio Franciscano Aforo: 30 personas

Actividades deportivas y culturales

Rodada ciclista desde Xochimilco

Hora: 19:40

19:40 Lugar: Museo Arqueológico de Xochimilco, avenida Tenochtitlan s/n, colonia La Planta Santa Cruz Acalpixca, alcaldía Xochimilco

Museo Arqueológico de Xochimilco, avenida Tenochtitlan s/n, colonia La Planta Santa Cruz Acalpixca, alcaldía Xochimilco Motivo: Rodada ciclista

Rodada ciclista Destino: Monumento a la Revolución, alcaldía Cuauhtémoc

Monumento a la Revolución, alcaldía Cuauhtémoc Aforo: 20 personas

Primera rodada del año “Yo no soy un ciclista”

Hora: 20:00

20:00 Lugar: Plaza Tlaxcoaque, en Fray Servando Teresa de Mier, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc

Plaza Tlaxcoaque, en Fray Servando Teresa de Mier, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc Motivo: Rodada ciclista

Rodada ciclista Destino: Facultades de Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán

Facultades de Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán Aforo: 25 personas

Rodada “Cletos nocturnos”

Hora: 21:30

21:30 Lugar: Búnker Cletero, Pilares y Pestalozzi, colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez

Búnker Cletero, Pilares y Pestalozzi, colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez Motivo: Rodada ciclista nocturna con rosca

Rodada ciclista nocturna con rosca Destino: Calles de la alcaldía Benito Juárez

Calles de la alcaldía Benito Juárez Aforo: 25 personas

Eventos de esparcimiento por Día de Reyes

Hora: Desde las 06:00

Desde las 06:00 Lugar: 16 alcaldías de la Ciudad de México

16 alcaldías de la Ciudad de México Motivo: Celebraciones por el Día de Reyes 2026

Celebraciones por el Día de Reyes 2026 Aforo: Hasta un millón de personas

La SSC-CDMX recomienda anticipar traslados, considerar rutas alternas y mantenerse informado ante posibles cierres viales o concentraciones derivadas de estas protestas y actividades durante este 6 de enero.

