La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo por tránsito de vehículo, tras la muerte de un motociclista ocurrida la noche del 3 de enero de 2026 en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió después de las 22:00 horas, cuando un hombre de 52 años circulaba en una motocicleta y fue impactado por un automóvil en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, lo que le provocó la muerte en el lugar.

Homicidio culposo por tránsito en Iztapalapa

La FGJCDMX informó que el caso fue notificado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por lo que la investigación se inició de oficio, sin necesidad de que un familiar presentara denuncia. La víctima ya fue reconocida oficialmente por un familiar directo.

Como parte de las primeras diligencias, las autoridades lograron identificar el vehículo presuntamente involucrado, así como las placas de circulación y a la persona a cuyo nombre está registrado. Sin embargo, aún no se ha confirmado quién conducía el automóvil al momento del accidente.

Localizan vehículo abandonado en Edomex

En seguimiento al caso, la Secretaría de Seguridad del Estado de México localizó un automóvil con características similares, abandonado en calles del municipio de Nezahualcóyotl. Ante ello, la Policía de Investigación (PDI) mantiene coordinación con la Fiscalía del Estado de México para el aseguramiento del vehículo y la realización de pruebas periciales.

La PDI, bajo la conducción del Ministerio Público, realiza el análisis de videograbaciones públicas y privadas, además de la búsqueda y entrevista de posibles testigos, con el objetivo de esclarecer cómo ocurrió el choque y determinar responsabilidades.

La Fiscalía CDMX señaló que continuará con las diligencias correspondientes y que informará a la ciudadanía conforme existan avances que legalmente puedan hacerse públicos.

