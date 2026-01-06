GENERANDO AUDIO...

Nuevo video muestra cómo un auto embistió y arrastró a un motociclista GETTY

Un nuevo video difundido en redes sociales muestra el momento exacto en el que un automóvil embiste por detrás a un motociclista en Iztapalapa, Ciudad de México. El hecho ocurrió sobre Periférico Oriente y quedó registrado en una grabación que ha causado impacto por la claridad de las imágenes.

En el registro se observa cómo la víctima, identificada como Roberto Hernández, de 52 años, circulaba en su motocicleta cuando fue alcanzado por un auto azul. Tras el impacto, el motociclista quedó debajo del vehículo, que no se detuvo y continuó su marcha.

Nuevo video del auto que embistió a motociclista en Iztapalapa

ASÍ EMBISTIERON a ROBERTO

El motociclista y repartidor iba en su Italika, tranquilo, por la peligrosa @Alc_Iztapalapa

De la nada el auto azul, lo embiste por atrás.

La moto y Roberto caen.

Pero él queda atorado bajo el auto.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/mhd8RM1dUt — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 6, 2026

El video que difunde Carlos Jiménez en sus redes muestra el instante preciso en el que el automovilista arrolla a Roberto Hernández, quien se desempeñaba como repartidor. El impacto fue por la parte posterior de la motocicleta, lo que provocó que la víctima cayera y quedara atrapada bajo el chasis del vehículo.

De acuerdo con la información que se aprecia en la grabación y con reportes periciales preliminares, el conductor no frenó ni detuvo la marcha después de la colisión. El cuerpo del trabajador fue arrastrado aproximadamente 1.5 kilómetros sobre la cinta asfáltica.

El trayecto terminó en la calle Ingeniero Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917, también en Iztapalapa. En ese punto, el cuerpo de Roberto Hernández finalmente quedó liberado sobre el asfalto, tras haber sido arrastrado por el vehículo.

El nuevo video del incidente permite conocer con mayor detalle cómo ocurrió el arrollamiento del motociclista, ya que se aprecia con claridad el momento del impacto y la forma en que el automóvil continúa avanzando sin detenerse.

Muerte de repartidor en Iztapalapa quedó registrada en video

Roberto Hernández, de 52 años, murió tras el arrastre de kilómetro y medio, según la información disponible hasta el momento. El material visual se ha difundido ampliamente en redes sociales y ha generado atención por la violencia del hecho.

Hasta ahora, lo que se conoce del caso proviene del registro en video y de los informes periciales preliminares, que confirman la distancia recorrida por el cuerpo y el punto donde quedó sobre la vialidad.

Las autoridades continúan con el análisis del material y del hecho ocurrido en Periférico Oriente, en Iztapalapa.

