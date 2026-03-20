Temperaturas de hasta 1 grado activan doble alerta por frío en CDMX

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Foto: Cuartoscuro

La CDMX activó doble alerta por frío para la madrugada y mañana del viernes 20 de marzo de 2026. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se emitió Alerta Naranja en Tlalpan por temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius y posibles heladas, mientras que también se lanzó Alerta Amarilla en cinco alcaldías por temperaturas de 4 a 6 grados.

El periodo de riesgo se mantiene de 1:00 a 8:00 horas del viernes. Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir recomendaciones para evitar afectaciones por las bajas temperaturas.

Doble alerta por frío en CDMX: alcaldías afectadas

La Alerta Naranja se activó únicamente en Tlalpan, donde se prevén las temperaturas más bajas de la capital.

En tanto, la Alerta Amarilla aplica para las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

De acuerdo con la dependencia capitalina, en estas zonas se esperan condiciones frías durante la madrugada y primeras horas del día, por lo que llamó a tomar precauciones, sobre todo con niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Recomendaciones por bajas temperaturas en CDMX

Entre las medidas emitidas por Protección Civil están:

Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca

y cubrir nariz y boca Evitar cambios bruscos de temperatura

Mantener ventilación adecuada si se usan calentadores o chimeneas

Usar crema para proteger la piel del frío

Resguardar a las mascotas

Consumir agua, frutas y verduras con vitaminas A y C

También se recomendó mantener actualizado el esquema de vacunación contra COVID-19, influenza y neumococo.

La autoridad capitalina pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y, en caso de emergencia, comunicarse al 911 o al 55-5683-2222. La vigilancia se mantendrá durante la madrugada del viernes.

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