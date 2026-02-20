¡Toma precauciones! Mitin de extrabajadores de LyFC afectará Periférico Sur

GENERANDO AUDIO...

Mitin podría afectar la lateral de Periférico Sur. FOTO: Cuartoscuro

Vecinos de Tlalpan fueron alertados por un mitin de extrabajadores de LyFC que se realizará este 20 de febrero de 2026 a las 11:00 horas frente a una televisora, en la Ciudad de México. La concentración podría afectar la lateral de Periférico Sur, una de las vialidades más transitadas de la zona.

La convocatoria señala que la protesta se llevará a cabo en las instalaciones ubicadas en Periférico Sur 4121, colonia Fuentes del Pedregal, por lo que autoridades y vecinos piden tomar precauciones para evitar contratiempos viales durante la mañana.

De acuerdo con el aviso difundido, el mitin está programado para iniciar a las 11:00 horas. Se prevé la participación de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

El punto de reunión será frente a las instalaciones de TV Azteca, en la zona del Ajusco, dentro de la alcaldía Tlalpan.

La advertencia indica que la lateral de Periférico Sur podría verse afectada, principalmente en dirección sur. Esto impactaría a automovilistas y usuarios del transporte público que circulan por la zona.

Hasta el momento, solo se ha informado sobre la realización del mitin y la posible afectación vial. No se han detallado cierres oficiales ni operativos específicos.

Cuentas vecinales recomendaron a quienes transiten por la zona anticipar tiempos de traslado y considerar rutas alternas durante la mañana del jueves.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.