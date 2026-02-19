Hoy No Circula aplica para engomado azul este viernes 20 de febrero en CDMX y Edomex

GENERANDO AUDIO...

El Hoy No Circula aplicará para los autos con holograma de color azul y terminación de placa 9 o 0 durante el viernes 20 de febrero en la Ciudad de México (CDMX) y municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

De acuerdo con el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) las unidades de engomado azul no podrán recorrer las calles en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Hasta las 13:00 horas de este 19 de febrero no hay información pública sobre si habrá un doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex por contingencia ambiental el viernes.

Además, existen diversos vehículos que sí podrán transitar en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Vehículos que siempre circulan

Holograma 0 y 00

Eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Emergencias

Municipios de Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Cabe destacar que el Hoy No Circula aplica tanto en CDMX como en los municipios metropolitanos del Edomex. Es coordinado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Por ello, se efectúa en estos 18 municipios conurbados de Edomex:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Multas por circular en día restringido

CDMX: 2 mil 346 – 3 mil 519 pesos (20 a 30 UMAS)

Edomex: 2 mil 346 pesos (20 UMAS)

