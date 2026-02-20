Nueva Viga prevé ola de consumidores en Cuaresma pese al brote de sarampión

GENERANDO AUDIO...

En pleno brote de sarampión, la Nueva Viga prevé recibir hasta 30 mil consumidores al día durante la Cuaresma en la Ciudad de México. Pese al aumento de visitantes, la Secretaría de Salud de la CDMX descartó aplicar medidas adicionales y aseguró que no existe una emergencia sanitaria.

Las autoridades capitalinas informaron que se mantienen las acciones habituales y que la estrategia principal es reforzar la vacunación. Actualmente se reportan 285 casos en una ciudad de 9.5 millones de habitantes, cifra que, señalaron, no representa una crisis.

Nueva Viga en Cuaresma: 30 mil visitantes y vacunación vs sarampión

La secretaria de Salud de la CDMX, Nadine Gasman, afirmó que el instrumento clave para frenar contagios es la vacuna.

“Tenemos 285 casos en una ciudad de 9.5 millones de personas, no es una crisis sanitaria, lo que necesitamos es que tenemos un instrumento excelente que es la vacuna”, declaró.

Agregó que hay puestos de vacunación en toda la ciudad, incluidos puntos cercanos a la Nueva Viga. El llamado es para que personas de 10 a 49 años que no se han vacunado lo hagan y que niñas y niños completen su esquema.

Mientras tanto, en los andenes del mercado, algunos consumidores optan por medidas personales. Benjamín Jiménez contó que usan cubrebocas. “De hecho traíamos cubrebocas, nos bajamos sin el cubrebocas, pero sí hemos traído el cubrebocas”, dijo.

Sama, otra compradora, consideró que lo mejor es prevenir y vacunarse para estar tranquilos ante el brote. En contraste, Blanca Estela Ramírez pidió mayor higiene a los locatarios y mencionó la importancia del cubrebocas, aunque reconoció que no lo llevaba puesto.

Por ahora, al inicio de la Cuaresma, en la Nueva Viga solo se refuerzan medidas sanitarias para el manejo de productos del mar.

La Agencia de Protección Sanitaria de la CDMX recomienda:

Pescado : textura firme, escamas pegadas, ojos brillantes, pupilas negras y olor fresco.

: textura firme, escamas pegadas, ojos brillantes, pupilas negras y olor fresco. Camarones : cabeza firme al cuerpo, translúcidos y con olor agradable.

: cabeza firme al cuerpo, translúcidos y con olor agradable. Almejas, mejillones y ostiones: concha completa y bien cerrada.

Las autoridades mantendrán vigilancia sanitaria y el llamado a la vacunación durante la temporada.

