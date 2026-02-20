Del 23 al 26 de febrero aplicarán vacuna contra sarampión en la UNAM

GENERANDO AUDIO...

Mega Centro de Vacunación contra sarampión en CDMX. FOTO: Cuartoscuro

El IMSS y la UNAM anunciaron el regreso del Mega Centro de Vacunación para aplicar la vacuna contra el sarampión en la Ciudad de México. La jornada se realizará del 23 al 26 de febrero, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, en Coyoacán.

La campaña está dirigida a niñas, niños y personas adultas que necesiten la vacuna contra el sarampión, de acuerdo con los requisitos establecidos por las autoridades de salud. Se aplicarán 7 mil 500 dosis por día, según la información oficial.

El Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, ubicado en Avenida del Imán 10, Ciudad Universitaria, Coyoacán, CDMX, será la sede en esta ocasión.

Las autoridades detallaron que la jornada está dirigida a:

SRP: 1 a 12 años , indispensable llevar cartilla.

, SR: 13 a 49 años , llevar cartilla si se cuenta con ella.

, llevar cartilla si se cuenta con ella. Mayores de 49 años solo si son docentes o profesionales de la salud, con identificación.

El objetivo es reforzar la protección contra el sarampión, enfermedad que se previene con la aplicación de la vacuna.

Las y los asistentes deberán acudir en el horario establecido y cumplir con los requisitos indicados para recibir la dosis correspondiente.

La jornada estará activa durante cuatro días consecutivos y forma parte de las acciones coordinadas entre el IMSS, la UNAM y autoridades de salud en la capital.

