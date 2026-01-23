Evita sorpresas: consulta qué escaleras y elevadores del Metro CDMX están operando

GENERANDO AUDIO...

¿Cómo saber si las escaleras o elevadores del Metro funcionan? Fotos: Cuartoscuro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) ofrece información en tiempo real sobre el funcionamiento de escaleras eléctricas y elevadores en su red de estaciones, un servicio clave para personas adultas mayores, usuarias con discapacidad y quienes utilizan sillas de ruedas, ya que permite planear tus traslados sin sorpresas y con movilidad segura.

La plataforma oficial del Metro especifica si estos dispositivos están funcionando o fuera de servicio, lo que ayuda a los pasajeros a saber de antemano qué equipos pueden utilizar en sus rutas cotidianas por:

Línea

Estación

Tipo de equipo

Ubicación

Estatus

Elevadores y escaleras disponibles en estaciones del Metro CDMX

Para poder consultar todos los elevadores y las escaleras que están en funcionamiento en todas las Líneas de la Red del Metro, en tiempo real, puedes entrar a la página oficial de accesibilidad del Metro que puedes ver dando clic aquí. Los datos se te presentarán como en el ejemplo siguiente, pero los de toda la red por Línea, están disponibles en la página para que se pueda hacer la consulta:

¿Por qué es importante consultar esta información?

La accesibilidad en el Metro facilita el traslado de personas con movilidad reducida, adultos mayores y usuarias con silla de ruedas, y permite planear rutas evitando sorpresas por equipos fuera de servicio. El Metro de la CDMX ofrece esta información para promover una experiencia más cómoda durante el viaje.

