Colectivo Poesía de Emergencia México encabeza las movilizaciones en CDMX este 23 de enero
Este viernes 23 de enero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el colectivo Poesía de Emergencia México (IMSS).
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas una marcha, nueve concentraciones, una cita agendada, cuatro rodadas motociclistas, cuatro rodadas ciclistas, una rodada en patines y nueve eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Marchas programadas
Cuauhtémoc – Poesía de Emergencia México
- Hora: 15:00
- Punto de salida: Foro Multidisciplinario “Francesca Gargallo”, Santa María la Ribera
- Destinos:
- Kiosco Morisco
- Monumento a la Madre
- Embajada de Estados Unidos
- Motivo: Memorial “Be Good” para exigir justicia por la muerte de una mujer a manos de un agente de inmigración en EE. UU. y promover espacios seguros mediante expresiones artísticas.
- Aforo estimado: 100 personas
- Observaciones: Posible incorporación de otras organizaciones sociales.
Concentraciones y manifestaciones
Gustavo A. Madero
Amigos del “Refugio Franciscano”, A.C.
- Hora: 08:00
- Lugar: Deportivo “Hermanos Galeana”
- Motivo: Supervisión del traslado de perros resguardados
- Aforo: 100
- Posible afectación vial
Xochimilco
Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas
- Hora: 10:00
- Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Sur
- Motivo: Acompañamiento y exigencia de justicia por intento de feminicidio
- Aforo: 40
- Posible bloqueo como protesta
Cuauhtémoc
Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM
- Hora: 10:00
- Lugar: Club de Periodistas de México
- Motivo: Conferencia sobre revisión salarial 2026
- Aforo: 50
Miguel Hidalgo
Frente Anti Gentrificación CDMX
- Hora: 11:00
- Lugar: Reloj del Mundial 2026, Paseo de la Reforma
- Motivo: Rueda de prensa “El mundial del despojo”
- Aforo: 60
- Posible afectación vial
Cuauhtémoc
Asamblea Vecinal contra Mega Construcciones Tlalpan–Coyoacán
- Hora: 11:00
- Lugar: Secretaría de Turismo CDMX
- Motivo: Protesta contra impactos urbanos por el Mundial 2026
- Aforo: 100
- Posibles bloqueos
Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez
Colectivo “Plataforma 4:20”
- Hora: 13:00
- Actividad: Instalación de mesas informativas itinerantes
- Motivo: Uso responsable del espacio público y reducción de riesgos
- Aforo: 90
Azcapotzalco
Grupo “23 de Enero” – CCH Azcapotzalco
- Hora: 14:00
- Motivo: Reunión por aniversario
- Aforo: 60
Venustiano Carranza
Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas
- Hora: 15:00
- Lugar: Secretaría de Obras y Servicios
- Motivo: Protesta contra despojo, gentrificación y criminalización
- Aforo: 70
- Posible bloqueo vial
Rodadas motociclistas
Xochimilco → Venustiano Carranza
Street Rebel’s
- Hora: 19:00
- Ruta: Embarcadero Fernando Celada → Parque Urbano Aztlán → Mineros 52
- Aforo: 80
- Afectación vial durante el trayecto
Venustiano Carranza
Jales Tepito Morelos
- Hora: 20:00
- Salida: Parque Recreativo Francisco I. Madero
- Aforo: 100
- Afectaciones viales
Miguel Hidalgo
La Coronamos Bike Life
- Hora: 20:00
- Ruta: Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho → Parque Urbano Aztlán
- Aforo: 50
Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza
Bikers Sports 01
- Hora: 21:00
- Ruta: Av. Central Carlos Hank González → Av. Río Consulado
- Aforo: 80
- Afectaciones viales nocturnas