Colectivo Poesía de Emergencia México encabeza las movilizaciones en CDMX este 23 de enero

Movilizaciones en CDMX este 23 de enero. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 23 de enero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el colectivo Poesía de Emergencia México (IMSS).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas una marcha, nueve concentraciones, una cita agendada, cuatro rodadas motociclistas, cuatro rodadas ciclistas, una rodada en patines y nueve eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas programadas

Cuauhtémoc – Poesía de Emergencia México

Hora: 15:00

15:00 Punto de salida: Foro Multidisciplinario “Francesca Gargallo”, Santa María la Ribera

Foro Multidisciplinario “Francesca Gargallo”, Santa María la Ribera Destinos: Kiosco Morisco Monumento a la Madre Embajada de Estados Unidos

Motivo: Memorial “Be Good” para exigir justicia por la muerte de una mujer a manos de un agente de inmigración en EE. UU. y promover espacios seguros mediante expresiones artísticas.

Memorial “Be Good” para exigir justicia por la muerte de una mujer a manos de un agente de inmigración en EE. UU. y promover espacios seguros mediante expresiones artísticas. Aforo estimado: 100 personas

100 personas Observaciones: Posible incorporación de otras organizaciones sociales.

Concentraciones y manifestaciones

Gustavo A. Madero

Amigos del “Refugio Franciscano”, A.C.

Hora: 08:00

08:00 Lugar: Deportivo “Hermanos Galeana”

Deportivo “Hermanos Galeana” Motivo: Supervisión del traslado de perros resguardados

Supervisión del traslado de perros resguardados Aforo: 100

100 Posible afectación vial

Xochimilco

Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Sur

Reclusorio Preventivo Varonil Sur Motivo: Acompañamiento y exigencia de justicia por intento de feminicidio

Acompañamiento y exigencia de justicia por intento de feminicidio Aforo: 40

40 Posible bloqueo como protesta

Cuauhtémoc

Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Club de Periodistas de México

Club de Periodistas de México Motivo: Conferencia sobre revisión salarial 2026

Conferencia sobre revisión salarial 2026 Aforo: 50

Miguel Hidalgo

Frente Anti Gentrificación CDMX

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Reloj del Mundial 2026, Paseo de la Reforma

Reloj del Mundial 2026, Paseo de la Reforma Motivo: Rueda de prensa “El mundial del despojo”

Rueda de prensa “El mundial del despojo” Aforo: 60

60 Posible afectación vial

Cuauhtémoc

Asamblea Vecinal contra Mega Construcciones Tlalpan–Coyoacán

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Secretaría de Turismo CDMX

Secretaría de Turismo CDMX Motivo: Protesta contra impactos urbanos por el Mundial 2026

Protesta contra impactos urbanos por el Mundial 2026 Aforo: 100

100 Posibles bloqueos

Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez

Colectivo “Plataforma 4:20”

Hora: 13:00

13:00 Actividad: Instalación de mesas informativas itinerantes

Instalación de mesas informativas itinerantes Motivo: Uso responsable del espacio público y reducción de riesgos

Uso responsable del espacio público y reducción de riesgos Aforo: 90

Azcapotzalco

Grupo “23 de Enero” – CCH Azcapotzalco

Hora: 14:00

14:00 Motivo: Reunión por aniversario

Reunión por aniversario Aforo: 60

Venustiano Carranza

Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas

Hora: 15:00

15:00 Lugar: Secretaría de Obras y Servicios

Secretaría de Obras y Servicios Motivo: Protesta contra despojo, gentrificación y criminalización

Protesta contra despojo, gentrificación y criminalización Aforo: 70

70 Posible bloqueo vial

Rodadas motociclistas

Xochimilco → Venustiano Carranza

Street Rebel’s

Hora: 19:00

19:00 Ruta: Embarcadero Fernando Celada → Parque Urbano Aztlán → Mineros 52

Embarcadero Fernando Celada → Parque Urbano Aztlán → Mineros 52 Aforo: 80

80 Afectación vial durante el trayecto

Venustiano Carranza

Jales Tepito Morelos

Hora: 20:00

20:00 Salida: Parque Recreativo Francisco I. Madero

Parque Recreativo Francisco I. Madero Aforo: 100

100 Afectaciones viales

Miguel Hidalgo

La Coronamos Bike Life

Hora: 20:00

20:00 Ruta: Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho → Parque Urbano Aztlán

Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho → Parque Urbano Aztlán Aforo: 50

Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza

Bikers Sports 01

Hora: 21:00

21:00 Ruta: Av. Central Carlos Hank González → Av. Río Consulado

Av. Central Carlos Hank González → Av. Río Consulado Aforo: 80

80 Afectaciones viales nocturnas