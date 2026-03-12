Presunta explosión de pila de celular provoca caída mortal en Metro Camarones

GENERANDO AUDIO...

Explosión de batería en Metro Camarones deja un hombre muerto. Foto: Gettyimages

Un hombre de entre 40 y 45 años murió en la estación Camarones, de la Línea 7 del Metro CDMX, luego de caer desde una altura de cerca de 20 metros al interior de las instalaciones. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima sufrió un fuerte traumatismo craneoencefálico tras el impacto.

Según testigos, antes del accidente presuntamente explotó la pila de su celular, lo que habría provocado que perdiera el equilibrio y cayera del lobby hacia el cubo de las escaleras que conducen al andén.

Explosión de pila de celular habría causado caída en Metro Camarones

Personal del STC Metro y elementos de la Policía Auxiliar acudieron para apoyar al hombre y lo trasladaron al cubículo del jefe de estación, mientras llegaban los servicios de emergencia.

Más tarde, paramédicos de la ambulancia que llegó al lugar lo valoraron, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales por la gravedad de las lesiones.

Tras lo ocurrido, se solicitó la intervención de la FGJ-CDMX para realizar las diligencias correspondientes y abrir la carpeta de investigación.

Dos muertes en el Metro CDMX durante el día

Antes, una persona de la tercera edad falleció tras desvanecerse en el Metro Chabacano, de la Línea 2. Según testigos, el hombre, de aproximadamente 65 años de edad, caminaba por el andén cuando comenzó a sentirse mal y cayó al piso.

Su cuerpo se quedó tendido en el piso, mientras personal del Metro brindaba auxilio en el lugar.

¿Qué hacer ante una emergencia en el Metro de la CDMX?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro cuenta con un Protocolo de Atención Inmediata para situaciones de riesgo dentro de sus instalaciones.

En caso de presenciar una emergencia, se pueden seguir las siguientes acciones:

Accionar la palanca de emergencia ubicada dentro del vagón

ubicada dentro del vagón Reportar el incidente al personal de vigilancia o a la policía

Solicitar apoyo al Inspector Jefe de Estación

Las autoridades continúan revisando lo ocurrido en la estación Estación Camarones del Metro, mientras se esperan más detalles sobre el incidente.

