Trabajadores de salud encabezan protestas en CDMX de este 4 de marzo del 2026
Se registrarán un total de 27 protestas, rodadas ciclistas y actividades culturales en varias zonas de la Ciudad de México (CDMX) durante este miércoles 4 de marzo del 2026.
De forma específica, habrá tres marchas; 11 concentraciones; una cita agendada; una rodada motociclista; cinco rodadas ciclistas y seis eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC).
Destaca la marcha de trabajadores del sector salud en CDMX, así como manifestaciones de vecinos, para este miércoles 4 de marzo del 2026.
Protestas en CDMX este miércoles 4 de marzo del 2026
Marchas
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud
- Hora: 07:00
- Lugar: Oficinas Centrales de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, Gustavo E. Campa No. 54, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón
- Destino: Por definir
- Motivo: Denuncian violación a derechos laborales, incumplimiento de pagos y falta de claridad en el proceso de transición de trabajadores formalizados
- Aforo: 2,500
Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México
- Hora: 10:45
- Lugar: Hemiciclo a Juárez
- Destino: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Centro Histórico
- Motivo: Entregarán oficio para exigir apoyo económico, mayor presupuesto y fortalecimiento de mercados públicos
- Aforo: 350
Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo
- Hora: Durante el día
- Lugar: Av. Cuauhtémoc y Viaducto Miguel Alemán, colonia Piedad Narvarte
- Destino: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Municipio Libre No. 377, Santa Cruz Atoyac
- Motivo: Exigen regularización salarial, eliminación de corrección del 2% en prestaciones y respaldo presupuestal para la universidad
- Aforo: 100
Concentraciones
Familiares y amigos de personas desaparecidas en el estado de Sinaloa
- Hora: 07:00
- Lugar: Palacio Nacional, Centro Histórico
- Motivo: Exigen intervención federal para localizar a cuatro turistas desaparecidos en Mazatlán
- Aforo: 120
Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros
- Hora: 07:30
- Lugar: Torre Pemex, Puerta 22, colonia Verónica Anzures
- Motivo: Exigen aumento salarial y mejores condiciones laborales para trabajadores activos y jubilados
- Aforo: 100
Vecinos de la Unidad Habitacional Narciso Mendoza
- Hora: 07:30
- Lugar: Calzada Acoxpa y Canal de Miramontes, alcaldía Tlalpan
- Motivo: Exigen regularización y mejora del suministro de agua potable
- Aforo: 50
Colectivo “Justicia para Velvet”
- Hora: 09:00
- Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Norte
- Motivo: Exigen justicia para menor fallecida tras atropellamiento en 2023
- Aforo: 30
Colectivas feministas
- Hora: 10:00
- Lugar: Unidad de Gestión Judicial 6 del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente
- Motivo: Exigen justicia para víctima de agresión sexual
- Aforo: 35
Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
- Hora: 10:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Zócalo
- Motivo: Exigen pago de liquidación correspondiente al Fideicomiso F/100
- Aforo: 150
Trabajadoras sexuales independientes y unidas
- Hora: 11:00
- Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Sur
- Motivo: Acompañamiento a activista trans víctima de intento de feminicidio
- Aforo: 25
Habitantes de diversas alcaldías
- Hora: 12:30
- Lugar: Edificio de Gobierno, Centro Histórico
- Motivo: Entregarán propuesta para consulta ciudadana del Plan General de Desarrollo
- Aforo: 30
Colectivo “Plataforma 4:20”
- Hora: 13:00
- Lugar: Río Churubusco y Añil, alcaldía Iztacalco
- Motivo: Mesa informativa y talleres sobre reducción de riesgos asociados al consumo de drogas
- Aforo: 20
Plataforma Universitaria Antiimperialista Mexicana
- Hora: 18:30
- Lugar: Islas de Ciudad Universitaria, UNAM
- Motivo: Acto de luto por víctimas infantiles del conflicto en Medio Oriente
- Aforo: 80
Vecinas y vecinos de Parque Lira
- Hora: 20:00
- Lugar: Av. Parque Lira y Gobernador Vicente Eguía, San Miguel Chapultepec
- Motivo: Protesta contra presunta privatización del Parque Lira
- Aforo: 100
Citas agendadas
Colectivo Mazahuas
- Hora: 13:00
- Lugar: Secretaría de Vivienda, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco
- Motivo: Solicitan incorporación a programas de vivienda
- Aforo: 20
Rodada motociclista
Los Toys Motoclub Ciudad de México
- Hora: 20:00
- Lugar: Gasolinera Pemex, Canal de Miramontes No. 2762, alcaldía Coyoacán
- Destino: Parque Urbano Aztlán
- Aforo: 80
Rodadas ciclistas
Libertad en Bici
- Hora: 20:15
- Lugar: Eje 5 Sur y calle 10 de Agosto, colonia Leyes de Reforma
- Destino: Parque de los Ponis de Acero, Zimapán, Hidalgo
- Aforo: 20
Ingobernables Bike y Hermandad Ciclista
- Hora: 20:45
- Lugar: Secundaria 101 “Beethoven”, colonia Avante
- Destino: Pista de Canotaje Virgilio Uribe, Xochimilco
- Aforo: 20
Lobiker
- Hora: 21:00
- Lugar: Parque Xotepingo, Calzada de Tlalpan
- Destino: Por definir
- Aforo: 20
Colibrí es Coyoacán
- Hora: 21:00, 21:30 y 21:45
- Lugar: Zoológico de los Coyotes, Centro de Acopio La Virgen y Planetario Joaquín Gallo
- Destino: Museo de la Caricatura, Centro Histórico
- Aforo: 20
Azcapobike
- Hora: 21:00
- Lugar: Parque de Bolsillo, colonia Nueva Santa María
- Destino: Zona Arqueológica Mixcoac y Parque de la Bola
- Aforo: 20
Se recomienda a las personas prevenir traslados y tomar rutas alternas por las protestas en CDMX de este miércoles 4 de marzo del 2026.
