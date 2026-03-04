Trabajadores de salud encabezan protestas en CDMX de este 4 de marzo del 2026

GENERANDO AUDIO...

Se recomienda tomar rutas alternas. Foto: Cuartoscuro.

Se registrarán un total de 27 protestas, rodadas ciclistas y actividades culturales en varias zonas de la Ciudad de México (CDMX) durante este miércoles 4 de marzo del 2026.

De forma específica, habrá tres marchas; 11 concentraciones; una cita agendada; una rodada motociclista; cinco rodadas ciclistas y seis eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC).

Destaca la marcha de trabajadores del sector salud en CDMX, así como manifestaciones de vecinos, para este miércoles 4 de marzo del 2026.

Protestas en CDMX este miércoles 4 de marzo del 2026

Marchas

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud

Hora: 07:00

Lugar: Oficinas Centrales de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, Gustavo E. Campa No. 54, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón

Destino: Por definir

Motivo: Denuncian violación a derechos laborales, incumplimiento de pagos y falta de claridad en el proceso de transición de trabajadores formalizados

Aforo: 2,500

Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México

Hora: 10:45

Lugar: Hemiciclo a Juárez

Destino: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Centro Histórico

Motivo: Entregarán oficio para exigir apoyo económico, mayor presupuesto y fortalecimiento de mercados públicos

Aforo: 350

Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo

Hora: Durante el día

Lugar: Av. Cuauhtémoc y Viaducto Miguel Alemán, colonia Piedad Narvarte

Destino: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Municipio Libre No. 377, Santa Cruz Atoyac

Motivo: Exigen regularización salarial, eliminación de corrección del 2% en prestaciones y respaldo presupuestal para la universidad

Aforo: 100

Concentraciones

Familiares y amigos de personas desaparecidas en el estado de Sinaloa

Hora: 07:00

Lugar: Palacio Nacional, Centro Histórico

Motivo: Exigen intervención federal para localizar a cuatro turistas desaparecidos en Mazatlán

Aforo: 120

Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros

Hora: 07:30

Lugar: Torre Pemex, Puerta 22, colonia Verónica Anzures

Motivo: Exigen aumento salarial y mejores condiciones laborales para trabajadores activos y jubilados

Aforo: 100

Vecinos de la Unidad Habitacional Narciso Mendoza

Hora: 07:30

Lugar: Calzada Acoxpa y Canal de Miramontes, alcaldía Tlalpan

Motivo: Exigen regularización y mejora del suministro de agua potable

Aforo: 50

Colectivo “Justicia para Velvet”

Hora: 09:00

Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Norte

Motivo: Exigen justicia para menor fallecida tras atropellamiento en 2023

Aforo: 30

Colectivas feministas

Hora: 10:00

Lugar: Unidad de Gestión Judicial 6 del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente

Motivo: Exigen justicia para víctima de agresión sexual

Aforo: 35

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

Hora: 10:00

Lugar: Secretaría de Gobierno, Zócalo

Motivo: Exigen pago de liquidación correspondiente al Fideicomiso F/100

Aforo: 150

Trabajadoras sexuales independientes y unidas

Hora: 11:00

Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Sur

Motivo: Acompañamiento a activista trans víctima de intento de feminicidio

Aforo: 25

Habitantes de diversas alcaldías

Hora: 12:30

Lugar: Edificio de Gobierno, Centro Histórico

Motivo: Entregarán propuesta para consulta ciudadana del Plan General de Desarrollo

Aforo: 30

Colectivo “Plataforma 4:20”

Hora: 13:00

Lugar: Río Churubusco y Añil, alcaldía Iztacalco

Motivo: Mesa informativa y talleres sobre reducción de riesgos asociados al consumo de drogas

Aforo: 20

Plataforma Universitaria Antiimperialista Mexicana

Hora: 18:30

Lugar: Islas de Ciudad Universitaria, UNAM

Motivo: Acto de luto por víctimas infantiles del conflicto en Medio Oriente

Aforo: 80

Vecinas y vecinos de Parque Lira

Hora: 20:00

Lugar: Av. Parque Lira y Gobernador Vicente Eguía, San Miguel Chapultepec

Motivo: Protesta contra presunta privatización del Parque Lira

Aforo: 100

Citas agendadas

Colectivo Mazahuas

Hora: 13:00

Lugar: Secretaría de Vivienda, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco

Motivo: Solicitan incorporación a programas de vivienda

Aforo: 20

Rodada motociclista

Los Toys Motoclub Ciudad de México

Hora: 20:00

Lugar: Gasolinera Pemex, Canal de Miramontes No. 2762, alcaldía Coyoacán

Destino: Parque Urbano Aztlán

Aforo: 80

Rodadas ciclistas

Libertad en Bici

Hora: 20:15

Lugar: Eje 5 Sur y calle 10 de Agosto, colonia Leyes de Reforma

Destino: Parque de los Ponis de Acero, Zimapán, Hidalgo

Aforo: 20

Ingobernables Bike y Hermandad Ciclista

Hora: 20:45

Lugar: Secundaria 101 “Beethoven”, colonia Avante

Destino: Pista de Canotaje Virgilio Uribe, Xochimilco

Aforo: 20

Lobiker

Hora: 21:00

Lugar: Parque Xotepingo, Calzada de Tlalpan

Destino: Por definir

Aforo: 20

Colibrí es Coyoacán

Hora: 21:00, 21:30 y 21:45

Lugar: Zoológico de los Coyotes, Centro de Acopio La Virgen y Planetario Joaquín Gallo

Destino: Museo de la Caricatura, Centro Histórico

Aforo: 20

Azcapobike

Hora: 21:00

Lugar: Parque de Bolsillo, colonia Nueva Santa María

Destino: Zona Arqueológica Mixcoac y Parque de la Bola

Aforo: 20

Se recomienda a las personas prevenir traslados y tomar rutas alternas por las protestas en CDMX de este miércoles 4 de marzo del 2026.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: