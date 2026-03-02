Secretaría de Salud capitalina investiga dos presuntas muertes por sarampión en CDMX; revela número de casos por alcaldía

GENERANDO AUDIO...

Sigue la vacunación contra el sarampión en CDMX.

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que investiga dos defunciones por sarampión en la capital, donde ya se acumulan 418 casos confirmados. Esto ocurre luego de que las autoridades confirmaran en febrero de este año la muerte de un niño de tres meses a causa de la enfermedad, quien falleció en diciembre de 2025.

“Como hemos reportado, aquí hay una sola defunción confirmada con una dictaminación postmortem y hay dos defunciones en proceso de investigación y dictaminación“, dijo la titular de la dependencia, Nadine Gasman Zylberman. La especialista contó que sobre los casos que se investigan; está el caso de una niña de 3 años. “Es una niña de 3 años que llegó con diagnóstico de defunción al hospital y al hacer la historia clínica, se determinó que era una muerte que tenía relevancia epidemiológica y por eso se pasó al grupo de expertos”, contó. Sobre el segundo caso, que es anterior, se trató de una “bebé de 2 meses que llegó con sepsis grave, con neumonía y que también por la cuestión epidemiológica se está estudiando”. La funcionario destacó que, en el caso de la fecha de defunción, la niña falleció el 22 de febrero y la bebé, el 18 de enero. Gasman también señaló que continúa el operativo sanitario y que hubo seis nuevos casos detectados el último fin de semana de febrero.

De los casos acumulados, 64 corresponden a personas residentes del Estado de México. En total, 33 personas han sido hospitalizadas durante el periodo; actualmente no hay pacientes internados. Además, el 64% de los casos confirmados no tenía antecedente de vacunación contra el sarampión.

¿Cuántos casos de sarampión por alcaldía en la CDMX?

La distribución de los casos de sarampión por alcaldía es la siguiente:

Gustavo A. Madero: 79 casos

Azcapotzalco: 18 casos

Iztacalco: 26 casos

Coyoacán: 21 casos

Álvaro Obregón: 44 casos

Magdalena Contreras: 9 casos

Cuajimalpa: 16 casos

Tlalpan: 23 casos

Iztapalapa: 49 casos

Xochimilco: 2 casos

Milpa Alta: 1 caso

Tláhuac: 7 casos

Miguel Hidalgo: 16 casos

Benito Juárez: 15 casos

Cuauhtémoc: 61 casos

Venustiano Carranza: 31 casos

¿Cuántas vacunas se han aplicado contra el sarampión en CDMX?

Las autoridades reportaron que desde agosto de 2025 se han aplicado 1 millón 614 mil 915 dosis de la vacuna contra sarampión.

Tras el relanzamiento de la campaña el 8 de febrero de 2026, se han colocado 693 mil 829 dosis. Solo el 1 de marzo se aplicaron 17 mil 291 vacunas, casi dos mil en puestos instalados alrededor del concierto de Shakira en el Zócalo capitalino.

Del 9 de febrero al 1 de marzo, 544 mil 199 personas fueron vacunadas en puestos móviles y en la Central de Abasto. La meta federal es alcanzar 2 millones 40 mil dosis.

Los horarios de los puestos móviles son:

09:00 a 14:00 horas

09:00 a 23:00 horas

10:00 a 24:00 horas

¿Dónde vacunarse contra el sarampión en CDMX?

Para ubicar un punto de vacunación, la población debe ingresar al sitio oficial del Gobierno capitalino, seleccionar la alcaldía, elegir el tipo de puesto (fijo, semifijo o móvil) y buscar por colonia o calle.

El sistema muestra tipo de puesto, nombre del centro, dirección, horario y ubicación en mapa. La información se actualiza constantemente.

¿Quiénes deben vacunarse?

Las autoridades indican que deben acudir:

Niñas y niños de 6 meses: una dosis cero

Niñas y niños de 12 a 18 meses: completar primera y segunda dosis

Personas de 10 a 49 años: una dosis de refuerzo

Personas de 50 años y más no requieren vacunación, y las mujeres embarazadas no deben aplicarse la dosis.

