Trabajadores del Poder Judicial encabezan las movilizaciones en CDMX este 13 enero

Movilizaciones en CDMX este 13 de enero. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 13 de febrero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la base trabajadora del Poder Judicial.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas tres concentraciones, tres citas agendada, cinco rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Concentraciones y manifestaciones

Cuauhtémoc

Base Trabajadora del Poder Judicial de la CDMX 09:00 horas Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, colonia Obrera Demandan libertad sindical y repetición de elecciones internas. Aforo estimado: 300 personas.

Colectivo “Las Tonantzin” 10:30 horas Juzgados Penales de la CDMX, colonia Doctores Apoyo a víctima de abuso sexual y exigencia de castigo al presunto responsable. Aforo: 30 personas.

Pro Diana A.C. 14:00 horas Subsecretaría de Programas de Alcaldías (col. Obrera) En contra de operativos de reordenamiento en vía pública. Aforo: 100 personas.

Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia 16:00 horas Suprema Corte de Justicia de la Nación, Centro Histórico Solicitan resolución definitiva sobre tarifa eléctrica especial para personas vulnerables. Aforo: 25 personas.



Iztapalapa

Colectiva “Somos Ellas” 13:00 horas Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Exigen justicia y protección para sobreviviente de violencia sexual infantil. Aforo: 25 personas.

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes” 13:00 horas Misma sede (Reclusorio Oriente) Apoyo a imputado y denuncia de irregularidades en el proceso judicial. Aforo: 40 personas.



Miguel Hidalgo

Liberación Animal MX 12:45 horas Parque Lincoln, Polanco Protesta contra empresa señalada por venta de productos con piel animal. Aforo: 50 personas.



Coyoacán

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina 15:00 horas Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM) Análisis de la situación en Gaza y definición de acciones solidarias. Aforo: 60 personas.

Colectivo de Resistencia Estudiantil “10 de Junio” 16:00 horas UAM Xochimilco Actividades culturales en el marco de la “Jornada por la autodeterminación de los pueblos”. Aforo: 30 personas.



Iztacalco

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C. 19:00 horas Secretaría de Vivienda, colonia Granjas México Revisión del proceso de acceso a vivienda. Aforo: 30 personas.



Gustavo A. Madero

Grupo “Pedro de Alba” – ENP No. 9 Escuela Nacional Preparatoria 9, Lindavista Celebración de aniversario; no se descarta concentración en inmediaciones. Aforo: 100 personas.



Tláhuac

Padres de familia de la Primaria “Cristóbal Colón” 11:00 horas Plantel ubicado en San Andrés Mixquic Exigen destitución de directora por presunta mala administración. Aforo: 30 personas.



Xochimilco

Colectivo “Defendamos el Museo Dolores Olmedo” 17:00 horas Concejo de la Alcaldía Xochimilco Solicitan protección del museo como patrimonio histórico y cultural. Aforo: 50 personas.



Rodadas ciclistas previstas

También se contemplan rodadas ciclistas en distintos puntos:

Cuajimalpa – 07:30 horas, rumbo al Desierto de los Leones.

– 07:30 horas, rumbo al Desierto de los Leones. Gustavo A. Madero – 20:30 y 21:00 horas, con destino a Parque Xotepingo (Coyoacán).

– 20:30 y 21:00 horas, con destino a Parque Xotepingo (Coyoacán). Cuauhtémoc – 21:00 horas, Paseo de la Reforma (Torre del Caballito).

– 21:00 horas, Paseo de la Reforma (Torre del Caballito). Coyoacán / Tlalpan – 20:00 horas, rumbo al Castillo Irlandés.

– 20:00 horas, rumbo al Castillo Irlandés. Azcapotzalco – 20:45 horas, Parque Revolución.

– 20:45 horas, Parque Revolución. Cuauhtémoc (Roma) – 21:00 horas, Parque México rumbo a Naucalpan.

Además, habrá rodada en patines a las 20:00 horas desde Alameda Central hacia el Parque Lineal “Gran Canal”.