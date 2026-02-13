Trabajadores del Poder Judicial encabezan las movilizaciones en CDMX este 13 enero
Este viernes 13 de febrero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la base trabajadora del Poder Judicial.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas tres concentraciones, tres citas agendada, cinco rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Concentraciones y manifestaciones
Cuauhtémoc
- Base Trabajadora del Poder Judicial de la CDMX
- 09:00 horas
- Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, colonia Obrera
- Demandan libertad sindical y repetición de elecciones internas.
- Aforo estimado: 300 personas.
- Colectivo “Las Tonantzin”
- 10:30 horas
- Juzgados Penales de la CDMX, colonia Doctores
- Apoyo a víctima de abuso sexual y exigencia de castigo al presunto responsable.
- Aforo: 30 personas.
- Pro Diana A.C.
- 14:00 horas
- Subsecretaría de Programas de Alcaldías (col. Obrera)
- En contra de operativos de reordenamiento en vía pública.
- Aforo: 100 personas.
- Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia
- 16:00 horas
- Suprema Corte de Justicia de la Nación, Centro Histórico
- Solicitan resolución definitiva sobre tarifa eléctrica especial para personas vulnerables.
- Aforo: 25 personas.
Iztapalapa
- Colectiva “Somos Ellas”
- 13:00 horas
- Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente
- Exigen justicia y protección para sobreviviente de violencia sexual infantil.
- Aforo: 25 personas.
- Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”
- 13:00 horas
- Misma sede (Reclusorio Oriente)
- Apoyo a imputado y denuncia de irregularidades en el proceso judicial.
- Aforo: 40 personas.
Miguel Hidalgo
- Liberación Animal MX
- 12:45 horas
- Parque Lincoln, Polanco
- Protesta contra empresa señalada por venta de productos con piel animal.
- Aforo: 50 personas.
Coyoacán
- Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina
- 15:00 horas
- Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM)
- Análisis de la situación en Gaza y definición de acciones solidarias.
- Aforo: 60 personas.
- Colectivo de Resistencia Estudiantil “10 de Junio”
- 16:00 horas
- UAM Xochimilco
- Actividades culturales en el marco de la “Jornada por la autodeterminación de los pueblos”.
- Aforo: 30 personas.
Iztacalco
- Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C.
- 19:00 horas
- Secretaría de Vivienda, colonia Granjas México
- Revisión del proceso de acceso a vivienda.
- Aforo: 30 personas.
Gustavo A. Madero
- Grupo “Pedro de Alba” – ENP No. 9
- Escuela Nacional Preparatoria 9, Lindavista
- Celebración de aniversario; no se descarta concentración en inmediaciones.
- Aforo: 100 personas.
Tláhuac
- Padres de familia de la Primaria “Cristóbal Colón”
- 11:00 horas
- Plantel ubicado en San Andrés Mixquic
- Exigen destitución de directora por presunta mala administración.
- Aforo: 30 personas.
Xochimilco
- Colectivo “Defendamos el Museo Dolores Olmedo”
- 17:00 horas
- Concejo de la Alcaldía Xochimilco
- Solicitan protección del museo como patrimonio histórico y cultural.
- Aforo: 50 personas.
Rodadas ciclistas previstas
También se contemplan rodadas ciclistas en distintos puntos:
- Cuajimalpa – 07:30 horas, rumbo al Desierto de los Leones.
- Gustavo A. Madero – 20:30 y 21:00 horas, con destino a Parque Xotepingo (Coyoacán).
- Cuauhtémoc – 21:00 horas, Paseo de la Reforma (Torre del Caballito).
- Coyoacán / Tlalpan – 20:00 horas, rumbo al Castillo Irlandés.
- Azcapotzalco – 20:45 horas, Parque Revolución.
- Cuauhtémoc (Roma) – 21:00 horas, Parque México rumbo a Naucalpan.
Además, habrá rodada en patines a las 20:00 horas desde Alameda Central hacia el Parque Lineal “Gran Canal”.