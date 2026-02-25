Trabajadores y jubilados realizarán protestas en CDMX este 25 de febrero
Este miércoles 25 de febrero se realizarán 29 protestas, concentraciones, rodadas ciclistas y actividades culturales en Ciudad de México (CDMX). Destacan concentraciones de trabajadores y jubilados.
De forma específica, habrá dos marchas; ocho concentraciones; citas agendadas; ocho rodadas ciclistas y nueve eventos de esparcimiento, según la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Destacan protestas de trabajadores y jubilados de distintos sectores en CDMX para este miércoles 25 de febrero.
Protestas en CDMX este 25 de febrero
Marchas
Colectivo / Comuna 4:20
- Hora: 10:00
- Lugar: Ángel de la Independencia
- Destino: Senado de la República
- Motivo: Exigen regulación integral del cannabis, respeto al libre desarrollo de la personalidad y cese de criminalización
- Aforo: 300
Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo
- Hora: 12:00
- Lugar: SENASICA, Av. Insurgentes Sur No. 489, colonia Hipódromo
- Destino: COFEPRIS, colonia Nápoles
- Motivo: Caminata por derechos y trámite para permisos de cannabis
- Aforo: 200
Organizaciones sindicales y trabajadores de la Ciudad de México
- Hora: 17:00
- Lugar: Metro Chabacano y Paseo de la Reforma
- Destino: Edificio de Gobierno, Zócalo
- Motivo: Jornada por derechos laborales
- Aforo: 1,500
Concentraciones
Comité Ejecutivo Sección IX CNTE CDMX
- Hora: 08:30
- Lugar: Belisario Domínguez No. 32, Centro Histórico
- Motivo: Pleno de representantes
- Aforo: 150
Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
- Hora: 10:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno
- Motivo: Asamblea por pago del Fideicomiso F/100
- Aforo: 150
Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes
- Hora: 11:00
- Lugar: Reclusorio Oriente
- Motivo: Apoyo a audiencia
- Aforo: 20
Colectivo Plataforma 4:20
- Hora: 13:00
- Lugar: Av. Río Churubusco y Añil
- Motivo: Mesa informativa sobre consumo de cannabis
- Aforo: 30
Movimiento Antorchista Nacional
- Hora: 10:00
- Lugar: Bucareli No. 48
- Motivo: Conferencia de prensa
- Aforo: 50
Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina
- Hora: 16:00
- Lugar: Hemiciclo a Juárez
- Motivo: Mitin
- Aforo: 80
Confederación Sindical de las Américas
- Hora: Durante el día
- Lugar: Palacio de la Escuela de Medicina UNAM
- Motivo: Reunión del Consejo Ejecutivo
- Aforo: 120
Policías jubilados
- Hora: 14:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno
- Motivo: Exigen pago de pensiones
- Aforo: 25
Colectivo Lleca Escuchando la Calle
- Hora: 17:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno
- Motivo: Solicitan inmueble
- Aforo: 30
Vecinos contra privatización del Parque Lira
- Hora: 17:00
- Lugar: Parque Lira
- Motivo: Cierre simbólico
- Aforo: 50
Brigada de búsqueda de personas desaparecidas
- Hora: 06:30
- Lugar: Metro Chabacano
- Motivo: Traslado a jornada de búsqueda
- Aforo: 60
Familiares de estudiante víctima de violencia escolar
- Hora: 08:00
- Lugar: Zócalo capitalino
- Motivo: Exigen atención institucional
- Aforo: 25
Citas agendadas
Padres de familia Escuela Primaria Magisterio Mexicano
- Hora: 09:00
- Lugar: Escuela primaria Magisterio Mexicano
- Motivo: Reunión sanitaria y administrativa
- Aforo: 50
Movimiento Sin Techo
- Hora: 14:30
- Lugar: Secretaría de Gobierno
- Motivo: Solicitan vivienda
- Aforo: 20
Central Unitaria de Trabajadores
- Hora: 16:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno
- Motivo: Solicitan retiro de puestos
- Aforo: 50
Rodadas ciclistas
Giant Ajusco
- Hora: 06:00
- Lugar: Picacho Ajusco
- Destino: Escalada Ajusco
- Aforo: 30
Giant San Jerónimo
- Hora: 06:45
- Lugar: Plaza San Jerónimo
- Destino: Dinamos
- Aforo: 25
Giant San Nicolás
- Hora: 10:00
- Lugar: San Nicolás Totolapan
- Destino: Pistas del parque
- Aforo: 30
Niños de la Calle
- Hora: 20:00 y 20:30
- Lugar: La Villa y Tlatelolco
- Destino: Cibeles
- Aforo: 25
Azcapobike
- Hora: 20:40
- Lugar: Nueva Santa María
- Destino: Naucalpan
- Aforo: 20
Team Taquitos
- Hora: 20:45
- Lugar: Torre del Caballito
- Destino: Santa Fe
- Aforo: 20
Ingobernables
- Hora: 20:45
- Lugar: Avante
- Destino: Torres Satélite
- Aforo: 25
Ohtli Crew
- Hora: 21:00
- Lugar: Tabacalera
- Destino: Por definir
- Aforo: 20
Por estas protestas en CDMX, se recomienda tomar rutas alternas y prevenir traslados este miércoles 25 de febrero.
