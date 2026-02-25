Trabajadores y jubilados realizarán protestas en CDMX este 25 de febrero

Habrá distintas concentraciones y citas. Foto: Cuartoscuro. Ilustrativa.

Este miércoles 25 de febrero se realizarán 29 protestas, concentraciones, rodadas ciclistas y actividades culturales en Ciudad de México (CDMX). Destacan concentraciones de trabajadores y jubilados.

De forma específica, habrá dos marchas; ocho concentraciones; citas agendadas; ocho rodadas ciclistas y nueve eventos de esparcimiento, según la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Destacan protestas de trabajadores y jubilados de distintos sectores en CDMX para este miércoles 25 de febrero. 

Protestas en CDMX este 25 de febrero

Marchas

Colectivo / Comuna 4:20

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Ángel de la Independencia
  • Destino: Senado de la República
  • Motivo: Exigen regulación integral del cannabis, respeto al libre desarrollo de la personalidad y cese de criminalización
  • Aforo: 300

Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo

  • Hora: 12:00
  • Lugar: SENASICA, Av. Insurgentes Sur No. 489, colonia Hipódromo
  • Destino: COFEPRIS, colonia Nápoles
  • Motivo: Caminata por derechos y trámite para permisos de cannabis
  • Aforo: 200

Organizaciones sindicales y trabajadores de la Ciudad de México

  • Hora: 17:00
  • Lugar: Metro Chabacano y Paseo de la Reforma
  • Destino: Edificio de Gobierno, Zócalo
  • Motivo: Jornada por derechos laborales
  • Aforo: 1,500

Concentraciones

Comité Ejecutivo Sección IX CNTE CDMX

  • Hora: 08:30
  • Lugar: Belisario Domínguez No. 32, Centro Histórico
  • Motivo: Pleno de representantes
  • Aforo: 150

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Secretaría de Gobierno
  • Motivo: Asamblea por pago del Fideicomiso F/100
  • Aforo: 150

Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes

  • Hora: 11:00
  • Lugar: Reclusorio Oriente
  • Motivo: Apoyo a audiencia
  • Aforo: 20

Colectivo Plataforma 4:20

  • Hora: 13:00
  • Lugar: Av. Río Churubusco y Añil
  • Motivo: Mesa informativa sobre consumo de cannabis
  • Aforo: 30

Movimiento Antorchista Nacional

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Bucareli No. 48
  • Motivo: Conferencia de prensa
  • Aforo: 50

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina

  • Hora: 16:00
  • Lugar: Hemiciclo a Juárez
  • Motivo: Mitin
  • Aforo: 80

Confederación Sindical de las Américas

  • Hora: Durante el día
  • Lugar: Palacio de la Escuela de Medicina UNAM
  • Motivo: Reunión del Consejo Ejecutivo
  • Aforo: 120

Policías jubilados

  • Hora: 14:00
  • Lugar: Secretaría de Gobierno
  • Motivo: Exigen pago de pensiones
  • Aforo: 25

Colectivo Lleca Escuchando la Calle

  • Hora: 17:00
  • Lugar: Secretaría de Gobierno
  • Motivo: Solicitan inmueble
  • Aforo: 30

Vecinos contra privatización del Parque Lira

  • Hora: 17:00
  • Lugar: Parque Lira
  • Motivo: Cierre simbólico
  • Aforo: 50

Brigada de búsqueda de personas desaparecidas

  • Hora: 06:30
  • Lugar: Metro Chabacano
  • Motivo: Traslado a jornada de búsqueda
  • Aforo: 60

Familiares de estudiante víctima de violencia escolar

  • Hora: 08:00
  • Lugar: Zócalo capitalino
  • Motivo: Exigen atención institucional
  • Aforo: 25

Citas agendadas

Padres de familia Escuela Primaria Magisterio Mexicano

  • Hora: 09:00
  • Lugar: Escuela primaria Magisterio Mexicano
  • Motivo: Reunión sanitaria y administrativa
  • Aforo: 50

Movimiento Sin Techo

  • Hora: 14:30
  • Lugar: Secretaría de Gobierno
  • Motivo: Solicitan vivienda
  • Aforo: 20

Central Unitaria de Trabajadores

  • Hora: 16:00
  • Lugar: Secretaría de Gobierno
  • Motivo: Solicitan retiro de puestos
  • Aforo: 50

Rodadas ciclistas

Giant Ajusco

  • Hora: 06:00
  • Lugar: Picacho Ajusco
  • Destino: Escalada Ajusco
  • Aforo: 30

Giant San Jerónimo

  • Hora: 06:45
  • Lugar: Plaza San Jerónimo
  • Destino: Dinamos
  • Aforo: 25

Giant San Nicolás

  • Hora: 10:00
  • Lugar: San Nicolás Totolapan
  • Destino: Pistas del parque
  • Aforo: 30

Niños de la Calle

  • Hora: 20:00 y 20:30
  • Lugar: La Villa y Tlatelolco
  • Destino: Cibeles
  • Aforo: 25

Azcapobike

  • Hora: 20:40
  • Lugar: Nueva Santa María
  • Destino: Naucalpan
  • Aforo: 20

Team Taquitos

  • Hora: 20:45
  • Lugar: Torre del Caballito
  • Destino: Santa Fe
  • Aforo: 20

Ingobernables

  • Hora: 20:45
  • Lugar: Avante
  • Destino: Torres Satélite
  • Aforo: 25

Ohtli Crew

  • Hora: 21:00
  • Lugar: Tabacalera
  • Destino: Por definir
  • Aforo: 20

Por estas protestas en CDMX, se recomienda tomar rutas alternas y prevenir traslados este miércoles 25 de febrero.

