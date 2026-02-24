Iztapa´ las Jefas: ¿cuándo y dónde registrarme para obtener hasta 4 mil pesos?
El programa Pa’ las Jefas otorga un apoyo económico dirigido a mujeres de entre 35 y 56 años cumplidos, residentes de la alcaldía Iztapalapa, que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad social y pobreza; el registro presencial comenzó el pasado 22 de febrero al 8 de marzo de 2026.
El incentivo contempla hasta 4 mil pesos anuales, entregados en cuatro ministraciones de mil pesos cada una. De acuerdo con la información oficial, el programa tiene como meta alcanzar hasta 100 mil apoyos, mediante depósitos bimestrales.
¿Qué documentos necesito para inscribirme?
Para nuevos registros y continuidad se solicita:
- INE vigente
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
- CURP certificada
- Cédula de solicitud de registro
Las interesadas deben registrarse de acuerdo con la primera letra de su primer apellido.
¿Cuál es el objetivo del programa?
El objetivo es contribuir a la reducción de desigualdades económicas mediante la entrega de apoyo monetario directo a jefas de hogar en situación prioritaria.
Criterios de selección
El proceso de selección incluye la aplicación de un estudio socioeconómico que prioriza a:
- Jefas de hogar dedicadas al trabajo doméstico sin ingresos formales.
- Jefas con mayor número de hijas o hijos.
- Jefas con hijos menores de 23 años.
- Jefas sin pareja con hijas o hijos.
Calendario de validación de datos Pa’ las Jefas 2026
|Letra inicial del primer apellido
|Fecha
|Horario
|A
|22 de febrero
|9:00 a 15:00 hrs.
|B, C
|23 de febrero
|9:00 a 15:00 hrs.
|D, E, F
|24 de febrero
|9:00 a 15:00 hrs.
|G
|25 de febrero
|9:00 a 15:00 hrs.
|H
|26 de febrero
|9:00 a 15:00 hrs.
|I, J, K, L
|27 de febrero
|9:00 a 15:00 hrs.
|M
|1 de marzo
|9:00 a 15:00 hrs.
|N, Ñ, O, P
|2 de marzo
|9:00 a 15:00 hrs.
|Q, R
|3 de marzo
|9:00 a 15:00 hrs.
|S
|4 de marzo
|9:00 a 15:00 hrs.
|T, U, V
|5 de marzo
|9:00 a 15:00 hrs.
|W, X, Y, Z
|6 de marzo
|9:00 a 15:00 hrs.
Las autoridades indicaron que es indispensable acudir en la fecha correspondiente para la validación de datos.
