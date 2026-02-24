Brugada manda mensaje tras captura del “Mencho” y pide esto a la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Habitantes de CDMX “están seguros tras muerte del ‘Mencho'”. Foto: Cuartoscuro

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada Molina, envió un mensaje a la población tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que provocó hechos violentos en distintas entidades del país. La mandataria capitalina afirmó que la capital se mantiene en orden y con instituciones de seguridad trabajando de manera permanente y coordinada.

De manera enfática, sostuvo que la “gran Ciudad de México está en calma, coordinada, protegida y en paz. Tengamos confianza y certeza”. Añadió que desde el lunes las actividades se desarrollan con normalidad y que el transporte público, vialidades, servicios de salud, educación y demás servicios operan como cualquier inicio de semana.

¿Qué pidió Clara Brugada a la CDMX?

Durante su mensaje, Clara Brugada pidió a la ciudadanía no difundir información falsa que genere temor, y continuar con sus actividades cotidianas con confianza.

“La Ciudad de México está en calma y nuestra responsabilidad es cuidar a la gente. No tenemos derecho a fallar”, afirmó. También invitó a las familias a llevar con confianza a sus hijos a la escuela y a trabajadores y estudiantes a acudir con tranquilidad a sus actividades.

Coordinación con fuerzas federales

La jefa de Gobierno informó que el gabinete de Seguridad de la capital se encuentra en sesión permanente y desplegado en un operativo preventivo con apoyo de fuerzas federales. El dispositivo incluye vigilancia reforzada en el aeropuerto, accesos carreteros y puntos estratégicos, así como sobrevuelos de helicópteros del agrupamiento Cóndores, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y patrullajes en colonias y territorios.

En el mensaje estuvieron presentes integrantes del gabinete de Seguridad, autoridades locales y federales, así como representantes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y de la SSC.

Brugada Molina expresó, además, el respaldo de la capital a la estrategia de seguridad del Gobierno de México y manifestó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que la coordinación institucional es clave para preservar el orden.

