CDMX registró bajas temperaturas este 24 de febrero; capitalinos sacaron cobijas

GENERANDO AUDIO...

La Ciudad de México registró bajas temperaturas este 24 de febrero, con mínimas de hasta seis grados en gran parte de la capital. En cinco alcaldías se activó la alerta roja por frío, con pronóstico de entre cero y menos dos grados, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Desde temprano, capitalinos salieron con chamarras, cobijas, bufandas y gorros para enfrentar el frío. En zonas altas, como Topilejo, en Tlalpan, el termómetro rozó los cero grados y el frío no dio tregua.

Alerta roja por frío en CDMX: alcaldías afectadas

Las demarcaciones con alerta roja son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

De acuerdo con las autoridades, en estas zonas se esperaban temperaturas de cero a menos dos grados durante la mañana.

En Tlalpan, Irma Torres salió, como todos los días, a vender gelatinas pese al frío. “Aunque haga frío, lluvia o calor, hay que trabajar”, dijo. Como ella, otras personas no tuvieron opción de quedarse en casa.

Ni el sol fue suficiente para mitigar las bajas temperaturas. Algunos vecinos señalaron que recurrieron a chamarras guardadas y varias capas de ropa para soportar la mañana.

El frío también abrió oportunidad para comerciantes. Analina, vendedora en la zona, invitó a la gente a aprovechar el clima para tomar atole o café de olla caliente. Contó que ella misma llevaba varias prendas encima para resistir.

Las bajas temperaturas en CDMX afectaron a toda la capital. Por ello, autoridades recomendaron usar varias capas de ropa y evitar cambios bruscos de temperatura para prevenir enfermedades respiratorias.

Se espera que las condiciones de frío continúen durante las primeras horas del día en las zonas altas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.