CDMX te da chance: condona multas y recargos de predial

Foto: Cuartoscuro

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), anunció una serie de incentivos en el pago de impuestos que forman parte del programa “Tu mejor año fiscal: beneficios sonantes y constantes para ti” que busca apoyar a la economía familiar.

Beneficios y descuentos fiscales para los contribuyentes de la CDMX

En conferencia de prensa, Brugada informó sobre todos los programas fiscales que actualmente están disponibles en beneficio de los contribuyentes capitalinos. Uno de ellos es el descuento del 8% en el pago del predial durante enero y del 5% en el mes de febrero.

Los jubilados, pensionados, madres solteras dependientes, con menores de edad, personas con discapacidad permanente, solo pagarán 68 pesos del impuesto predial y 50% de descuento en derechos de agua.



También hay un descuento del 100% en multas y recargos del recargo del predial, siempre y cuando se pongan al corriente. En el caso de las viviendas, cuyo valor catastral esté por debajo de un millón 400 mil pesos, con sólo mil pesos podrán ya ponerse al corriente. Los negocios podrán ponerse al día con un único pago de 2 mil pesos.

Descuentos para automovilistas de la CDMX en el pago del refrendo y tenencia

Los automovilistas que tengan un vehículo con valor de hasta 638 mil pesos, con IVA incluido, no pagarán tenencia si cumplen con el pago del refrendo. La fecha límite es el próximo 31 de marzo.

“Vamos a poner algunos ejemplos: un coche, cuyo costo es de 300 mil pesos, pagaba el año pasado, 7 mil 750 pesos de tenencia. Hoy sólo va a pagar 760 del refrendo. Ese es el ahorro que van a tener”, expresó Brugada

Estos descuentos tienen como objetivo recuperar a los automovilistas que registran sus placas en otros estados, para ahorrarse el pago de impuestos en la capital del país.

