Encendido monumental: CDMX iluminará 137 calles del Centro Histórico

Quince edificios históricos serán iluminados en CDMX. Foto: Cuartoscuro

El Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) tendrá un nuevo rostro nocturno con la puesta en marcha del programa Encendido Monumental, una estrategia que contempla la iluminación integral de 137 calles, siete plazas y edificios emblemáticos, como parte del plan de manejo de esta zona patrimonial, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Desde la avenida 20 de Noviembre, a unos pasos del Zócalo capitalino, la mandataria explicó que el proyecto prioriza la iluminación peatonal, con el objetivo de mejorar la seguridad, visibilizar el patrimonio histórico y permitir que habitantes y visitantes disfruten del Centro Histórico durante la noche.

“Se trata de iluminar para las personas, no solo para los autos. Queremos que cada calle, esquina y plaza del Centro Histórico sea un espacio disfrutable y seguro”, señaló Brugada Molina.

Iluminación permanente rumbo al Mundial 2026

La jefa de Gobierno destacó que la estrategia de iluminación no es temporal, sino que permanecerá como un beneficio para la ciudadanía, además de fortalecer las acciones previstas rumbo al Mundial de Futbol 2026, cuando el primer cuadro de la capital será sede de actividades y concentraciones masivas, incluida la transmisión de partidos en la Plaza de la Constitución.

Aclaró que las obras forman parte de un plan previamente diseñado y que únicamente se aceleraron para responder al contexto internacional, sin perder su carácter permanente.

Edificios y monumentos que serán iluminados

El programa contempla el encendido artístico de 15 inmuebles históricos en la CDMX, que en conjunto suman más de 73 mil metros cuadrados de espacio público iluminado. Los edificios considerados son:

Acervo Histórico de Notarías de la CDMX

Banco de Londres y México

Museo de la Ciudad de México

Museo Vivo del Muralismo

Museo de las Vizcaínas

Palacio del Marqués del Apartado

Parroquia de San Juan de Dios

Parroquia de Santa María la Redonda

Plaza de Santo Domingo

Templo de Jesús Nazareno y la Purísima Concepción

Templo de San Bernardo

Templo de San Francisco

Templo de San Felipe Neri “La Profesa”

Templo y Antiguo Convento de Regina Coeli

Templo y Antiguo Convento de Santo Domingo

La mandataria adelantó que otros inmuebles podrían sumarse al programa conforme avancen los trabajos.

Avance y características técnicas del proyecto

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, informó que los trabajos presentan un avance del 30% y se prevé que la iluminación de calles y plazas concluya a mediados de marzo, mientras que la intervención en edificios finalizaría a finales de febrero.

Detalló que en las 137 calles se instalarán 7 mil luminarias nuevas, así como 854 reflectores, con tecnología LED y diferentes niveles de potencia para garantizar una iluminación adecuada tanto vial como peatonal. También se colocarán postes nuevos y se rehabilitarán los existentes.

Los proyectores utilizados en edificios históricos serán especiales, con control de temperatura y orientación, para evitar daños al patrimonio, en coordinación con el INAH.

Plan integral para el Centro Histórico

El Encendido Monumental en la CDMX forma parte de un plan de manejo integral del Centro Histórico, basado en ocho ejes estratégicos, entre ellos movilidad, vivienda, seguridad, patrimonio cultural, turismo y gobernanza.

Por su parte, la coordinadora nacional de Monumentos Históricos del INAH, Valeria Valero Pié, subrayó que el proyecto fortalecerá la seguridad, mejorará el tránsito y permitirá una mayor apreciación nocturna del patrimonio, en una zona que concentra más de mil 580 monumentos históricos.

