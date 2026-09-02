Vales Mercomuna CDMX 2026: requisitos para obtener 3 mil pesos

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Vales Mercomuna. Foto: Cuartoscuro

Los vales Mercomuna CDMX 2026 tendrán un monto de 3 mil pesos para las personas beneficiarias del programa social impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México. El apoyo aumentará mil pesos respecto al monto señalado para 2025 y estará dirigido a personas de entre 19 y 56 años de edad que residan en la capital del país.

Mercomuna, cuyo nombre corresponde a Mercado, Comunidad y Abasto, es un programa que busca fortalecer la economía popular y facilitar que las familias tengan acceso a alimentos y productos básicos mediante vales que pueden utilizarse en comercios participantes.

¿Cuáles son los requisitos para recibir los vales Mercomuna 2026?

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno de la Ciudad de México, el programa para 2026 estará dirigido a personas que cumplan con los siguientes requisitos generales:

Tener entre 19 y 56 años de edad .

. Residir en la Ciudad de México.

El programa fue anunciado como una política pública de carácter universal para este grupo de edad y se contempla que continúe durante cinco años consecutivos.

Es importante señalar que la información proporcionada no especifica todavía fechas de registro, documentación requerida, calendario de incorporación ni el mecanismo mediante el cual las personas podrán solicitar el apoyo en 2026.

¿Cuánto dinero darán los vales Mercomuna en 2026?

Para 2026, el apoyo será de 3 mil pesos en vales Mercomuna, de acuerdo con lo anunciado por el Gobierno de la Ciudad de México.

El monto representa un incremento de mil pesos frente al apoyo señalado para 2025.

Los vales funcionan como una moneda social y tienen como objetivo que los recursos públicos lleguen a negocios de barrio, mercados públicos y comercios pequeños de la capital.

¿Qué se puede comprar con los vales Mercomuna?

Los vales pueden utilizarse para adquirir distintos productos de primera necesidad en los establecimientos que participan en el programa.

Entre los artículos mencionados se encuentran:

Carne

Pollo

Frutas

Verduras

Abarrotes

Ropa

Otros productos de primera necesidad

Una de las características de Mercomuna es que los vales están destinados a utilizarse en mercados públicos, tiendas de barrio y comercios en pequeño, con el propósito de fortalecer la economía de las comunidades.

¿Dónde se pueden utilizar los vales Mercomuna?

El programa contempla que los apoyos sean utilizados exclusivamente en negocios participantes de la economía local, de manera que el recurso se mantenga en las colonias, barrios y pueblos de la Ciudad de México.

Para los comerciantes, la información proporcionada señala que la incorporación al programa es gratuita y que pueden solicitarla mediante Locatel, sin trámites complicados ni costos adicionales.

Sin embargo, este mecanismo corresponde a la incorporación de los establecimientos y no se proporcionaron detalles sobre el proceso de registro que deberán seguir las personas beneficiarias para recibir los 3 mil pesos en 2026.

¿Cuándo entregarán los 3 mil pesos de Mercomuna?

Hasta la información proporcionada, no se especifica una fecha de entrega para los 3 mil pesos de Mercomuna 2026, ni se detalla un calendario de registro o distribución.

Por ello, quienes estén interesados en recibir este apoyo deberán esperar a que el Gobierno de la Ciudad de México dé a conocer las fechas y el procedimiento correspondiente para el ejercicio 2026.

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