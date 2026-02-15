Valle de México en alerta roja por mala calidad del aire: evita riesgos

Valle de México en nivel rojo por ozono. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El Índice aire y salud reporta muy mala calidad del aire este 15 de febrero en el Valle de México, con nivel de riesgo muy alto por concentraciones elevadas de ozono (O3).

La autoridad ambiental informó que varias alcaldías de la Ciudad de México registran niveles críticos.

Calidad del aire muy mala

De acuerdo con el reporte oficial, las alcaldías con peor condición son:

  • Muy mala: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan
  • Mala: Tláhuac, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Xochimilco
  • Aceptable: Iztapalapa

El contaminante principal es el ozono (O3), un gas que se forma cuando la luz solar reacciona con emisiones de autos e industrias. En niveles altos puede causar irritación en ojos y garganta, dolor de cabeza y dificultad para respirar.

¿Quiénes están en mayor riesgo?

Las autoridades señalan como grupos sensibles a:

  • Personas con enfermedades cardiacas o respiratorias
  • Adultos mayores de 60 años
  • Niñas y niños
  • Mujeres embarazadas

Para ellos, el riesgo es mayor incluso con exposiciones cortas.

En población general, también puede haber molestias si se realizan actividades físicas intensas al aire libre.

Recomendaciones ante la mala calidad del aire

La Secretaría del Medio Ambiente recomienda:

  • Evitar actividades físicas al aire libre
  • No hacer ejercicio en parques o espacios abiertos
  • Permanecer en interiores con puertas y ventanas cerradas
  • Si presentas síntomas, acudir al médico

Además, se sugiere mantenerse informado sobre la evolución de la calidad del aire y posibles medidas adicionales.

El nivel rojo indica que la contaminación puede afectar la salud de cualquier persona, no sólo de grupos vulnerables.

Las autoridades ambientales continuarán monitoreando las concentraciones de ozono en las próximas horas para determinar si las condiciones mejoran o si se aplican nuevas medidas.

