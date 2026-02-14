¡Toma nota! Se mantiene Fase 1 de Contingencia Ambiental; así queda el Hoy No Circula

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), establecida desde la tarde del jueves, así como sus medidas preventivas, como el llamado “doble Hoy No Circula”.

Se mantiene contingencia ambiental para este sábado 14 de febrero

En su más reciente reporte, el de las 10:00 horas, la CAMe indicó que, con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes, se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental.

Precisó que un sistema anticiclónico continuará afectando la porción centro del país, lo que provocará estabilidad atmosférica moderada, acompañada de una masa de aire cálida y viento débil. Además, se estiman temperaturas máximas alrededor de los 28 grados Celsius.

La combinación de estos elementos meteorológicos y la poca ventilación atmosférica, favorecerá la formación y acumulación del ozono, por lo que se estima que para hoy la calidad del aire será de mala a muy mala.

Medidas y recomendaciones ante Fase 1 de Contingencia Ambiental

Las autoridades recordaron a la población mantenerse informada sobre la calidad del aire y atender las recomendaciones de salud, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando se registran los picos de contaminación.

Se recomienda evitar actividades cívicas, culturales y recreativas al aire libre en ese horario. También se pide suspender actividades organizadas por instituciones públicas o privadas entre las 13:00 y las 19:00 horas, así como posponer eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos programados en ese periodo.

Las autoridades recomiendan facilitar el trabajo a distancia y realizar compras o trámites en línea para reducir viajes.

También se pide evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes y productos que contengan solventes. Se recomienda recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas, y no cargar más combustible una vez que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Entre otras medidas, se solicita revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico y reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y utilizando recipientes con tapa al cocinar.

Estas medidas están dirigidas en especial a infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

¿Cómo queda el Hoy No Circula este sábado 14 de febrero?

Este sábado 14 de febrero suspenden su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 ó 0.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Qué vehículos sí circulan este sábado 14 de febrero?

Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos que porten holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color azul y terminación de placa 9 ó 0

Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).

Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

Las motocicletas están exentas de la Fase I.