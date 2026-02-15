Suspenden contingencia ambiental: Así queda Hoy No Circula el domingo

GENERANDO AUDIO...

Autoridades suspendieron la Contingencia Ambiental. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Luego de que persistió durante la mayor parte de este sábado, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, por ello, algunos se preguntan si operará el Hoy No Circula este domingo.

¿Hay Hoy No Circula en domingo?

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX, el domingo no aplica el programa Hoy no Circula, por lo que pueden circular todos los vehículos, incluyendo los foráneos; sin embargo, no se descarta que, debido a una Contingencia Ambiental, puedan existir algunas restricciones en alguna ocasión.

Por lo tanto, el domingo los automóviles con hologramas “0”, “00”, “1” y “2”, sea cual sea la terminación de su placa de circulación o color de engomado, pueden circular sin restricciones en la ZMVM.

¿Cómo son las restricciones vehiculares por el Hoy no Circula durante la semana?

El programa restringe la circulación de autos en un horario de 5 a 22 horas; de lunes a sábado (no opera el domingo) se establece que ciertos vehículos no pueden transitar, de acuerdo a su holograma, placa y color de engomado, y queda de la siguiente manera:

Foto: Sedema

¿Cómo funciona el Doble Hoy No Circula por Contingencia Ambiental?

Además de “descansar” los autos a los que le toca por sus hologramas, color de engomado y terminación de placas, cuando se activa una Contingencia Ambiental también se hacen extensas las restricciones a otros vehículos, que determine la Comisión Ambiental Metropolitana (CAMe), como por ejemplo, a los automóviles con hologramas“0” y “00”. En los últimos meses, no ha ocurrido que se aplique el Doble Hoy no Circula en domingo.

Consulta el Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Ciudad de México al dar clic AQUÍ.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Fechas de verificación de Hoy No Circula 2026

Los coches deben ser validados dos veces al año, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México y la fecha depende de cuándo venza la placa y el engomado. Concretamente, las fechas de verificación para el primer semestre del 2025 son las siguientes:

Placas con terminaciones 9 y 0 en noviembre y diciembre (engomado azul)

Placas con terminaciones 5 y 6 en el primer semestre (enero y febrero) (engomado amarillo)

Placas con terminaciones 7 y 8 en febrero y marzo (engomado rosa)

Placas con terminaciones 3 y 4 en marzo y abril (engomado rojo)

Placas con terminaciones 1 y 2 en abril y mayo (engomado verde)

Placas con terminaciones 9 y 0 en mayo y junio (engomado azul)

Placas con terminaciones 5 y 6 en el segundo semestre (julio y agosto) (engomado amarillo)

Placas con terminaciones 7 y 8 en agosto y septiembre (engomado rosa)

Placas con terminaciones 3 y 4 en septiembre y octubre (engomado rojo)

Placas con terminaciones 1 y 2 en octubre y noviembre (engomado verde)

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento